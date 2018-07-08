人民日报：国家高新区 创新发展势头好

原标题：国家高新区 创新发展势头好（经济形势年中看）

年中回眸，从我国第一个国家高新区——中关村国家自主创新示范区传来的消息令人振奋：1—5月，示范区规模以上企业实现总收入19146.7亿元，同比增长16.3%；工业生产总值4113.9亿元，同比增长9.1%；利润总额1439.5亿元，同比增长26.6%；出口总额122.5亿美元，同比增长20.8%；企业内部的日常研发经费支出703.4亿元，同比增长22.3%；研发人员57.5万人，同比增长7.7%；1—4月，示范区企业共申请专利27331件，同比增长11.9%，其中发明专利申请量达到16190件，同比增长10.2%……

“中关村示范区的高质量发展，是我国156个国家高新区发展情况的一个缩影。”科技部火炬中心主任张志宏告诉记者，今年以来国家高新区经济坚持创新驱动发展、提质增效，保持了稳中有进、稳中向好的势头，有力支撑了国民经济平稳健康发展，促进了新旧动能接续转换。

以创新为第一动力，发展质量和效益同步提升

据介绍，国家高新区经济发展保持快速增长，已成为我国国民经济发展的重要支撑和增长极。2017年，156个国家高新区GDP总和9.52万亿元，占我国国内生产总值的11.5%。今年1—5月，156个国家高新区共实现营业收入12.35万亿元，同比增长8.13%；净利润7265亿元，同比增长8.78%；实缴税费7003亿元，同比增长11.22%。

国家高新区经济发展不仅速度快，而且质量高、效益好。目前国家高新区拥有5.2万家高新技术企业，占全国的38.2%。国家高新区不断增加创新投入，企业研发经费支出与园区生产总值比例为7.09%，是全国研发经费支出与国内生产总值比例的3.3倍。发明专利申请授权量占全国发明专利申请授权量的18.2%，PCT国际专利申请量占全国29.4%。以杭州高新区为例，近5年固定资产投资年均增长0.5%，而GDP年均增长9.4%，一般公共预算年均增长17.4%，形成了更高质量、更有效益的发展。

“这表明，国家高新区坚持以创新为第一动力，发展质量和效益同步提升，实现了由要素驱动、投资驱动为主向更多依靠创新驱动的转变。”张志宏说。

创新创业生态日益优化，硬科技和前沿科技企业大量涌现

创新创业生态如何，很大程度上决定着国家高新区的发展走势。

近年来，国家高新区在深化科技体制改革中大胆探索，陆续出台了一系列“先行先试”的改革举措，创新创业生态不断优化，实现了由依靠大项目、大招商为主的外延式增长转向更多依靠创业、孵化的内涵式发展。

目前，国家高新区聚集了全国一半的孵化器和众创空间，形成了“产业报国”的精神追求和“鼓励创新、宽容失败”的文化氛围。统计数据显示，国家高新区依托良好的创新创业生态，新增注册企业保持快速增长，今年1—5月，国家高新区新注册企业13.6万家，同比增长25.3%。国家高新区创业企业中硬科技和前沿科技企业大量涌现，成为创新型企业的急先锋。

催生高新产业的摇篮，为探索新型工业化道路作出示范

集产业和城市于一体的国家高新区，不仅是催生高新产业的摇篮，更是践行新发展理念的重要力量。近年来，国家高新区遵循科技创新、园区经济和城镇化协调发展的内在规律，实现了由单纯发展产业向科技、经济和社会全面协调可持续发展的转变。国家高新区努力打造科技、经济、社会、文化、环境和谐发展的现代科技新城，为探索新型工业化道路、推进现代化城市进程作出了示范。

产业越来越强，城区越来越美。目前绿色发展已成为园区的普遍形态。据统计，国家高新区万元GDP能耗0.484吨标准煤，约为全国平均水平的2/3；其中，74家国家高新区获得国际或国内认证机构评定认可的ISO14000环境体系认证。

与此同时，国家高新区不断强化开放式创新，提升国际竞争力，实现了由自我发展向整合利用全球创新资源转变。国家高新区主动参与国际经济与产业竞争。今年1—5月国家高新区出口13719亿元，占全国货物和服务出口总额的20.1%；出口贸易结构不断优化，技术贸易和服务贸易的比重和水平显著提升。

责任编辑：张迪