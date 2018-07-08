人民日报评论员:大力发现培养选拔优秀年轻干部

原标题：大力发现培养选拔优秀年轻干部

习近平总书记在全国组织工作会议上，专门强调要做好新时代年轻干部工作，大力发现培养选拔优秀年轻干部，“建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。”这是党和国家事业发展的百年大计。

坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。我们党历来高度重视年轻干部工作，培养接班人有比较完备的制度。早在延安时期，就提出“有计划地培养大批的新干部，就是我们的战斗任务”；上世纪60年代初，提出了培养造就千百万无产阶级革命事业接班人的战略任务；党的十一届三中全会后，针对干部队伍青黄不接的严峻形势，提出干部队伍“四化”方针，推进新老干部交替合作，开展了“第三梯队”建设。通过几十年努力，干部队伍基本形成老中青年龄梯次结构。人事有代谢，往来成古今。现在，改革开放前入党和参加工作的干部已经或将要退出岗位，70后、80后以至90后的年轻干部成为干部队伍的主体。他们受过高等教育，思维活跃，勇于创新，为干部队伍注入了生机活力，同时也相对缺乏系统的马克思主义理论学习和严格的党内政治生活锻炼，有的缺乏基层和艰苦地方的扎实磨炼，有的做群众工作本领不够强，有的担当作为的底气还不足。一些地方和单位对年轻干部工作重视不够，还存在重选拔轻培养和论资排辈、平衡照顾等现象。我们要切实增强责任感和紧迫感，以更长远的眼光、更有效的举措，及时发现培养、源源不断选拔使用适应新时代要求的优秀年轻干部，把各方面各领域优秀领导人才聚集到执政骨干队伍中来，为实现党在新时代的历史使命提供干部和人才保证。

培养选拔优秀年轻干部，首先要明确新时代党和人民事业需要什么样的接班人。优秀年轻干部必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走。我们挑选优秀年轻干部，第一条就看是否对党忠诚；我们培养优秀年轻干部，第一条就是教育他们对党忠诚，坚决防止政治上的两面人。优秀年轻干部要有足够的本领来接班。要看能否自觉向实践学习、拜人民为师，沉下心来干工作，心无旁骛钻业务；看能否信念如磐、意志如铁、勇往直前，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住，扛得了重活，打得了硬仗，经得住磨难。优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。决不能把那些急功近利、投机取巧、见风使舵、处事圆滑，搞自我包装、花里胡哨、花拳绣腿的人选上来，引导年轻干部强化自我修炼，正心明道，防微杜渐，做到有原则、有底线、有规矩。组织上发现培养年轻干部，既要有一定数量规模，更要注重质的提升，选干部、配班子不能只看年轻干部“有没有”“有多少”，更要看“好不好”“优不优”。

十年树木，百年树人。年轻干部培养不能搞大水漫灌，更不能任其自然生长，要深耕细作，加强田间管理，及时施肥浇水、修枝剪叶、驱虫防病。要突出政治训练，重点是学习党的理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的革命历史和优良传统。要强化实践磨炼，把火热的实践作为最好的课堂，让干部经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。对有潜力的优秀年轻干部，还要让他们经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，在难事急事乃至“热锅上的蚂蚁”一样的经历中经受摔打。要防止材质疏松的“速生树”，防止“名在人不在”“身在心不在”“时在时不在”，混基层经历，防止干部个人搞自我设计。对有培养前途的优秀年轻干部，要破除论资排辈、平衡照顾、求全责备等观念，打破隐性台阶，不拘一格大胆使用，同时防止拔苗助长。培养选拔年轻干部，要坚持系统思维和全局观念。实行动态更新，及时把相形见绌的调整出去，注意补充新的优秀人选，始终保持一池活水。要在干部工作全局中推进年轻干部工作，发挥好各年龄段干部的积极性，让整个干部队伍都有干劲、有奔头、有希望。

做好年轻干部工作是全党的共同任务。各级党委要把关心年轻干部健康成长作为义不容辞的政治责任，加强长远规划，健全工作责任制，及时发现、培养起用优秀年轻干部。要坚持党管干部、组织选人，着眼长远发展战略，统筹选育用管各个环节，坚持精准科学实施，确保工作做深做细做实。

责任编辑：张迪