专家热议中美经贸摩擦:美加征关税对我影响可控

原标题：美加征关税对我影响可控

7月6日，美国正式对340亿美元中国产品加征25%关税，中国对美关税反制措施也正式实施。中美双方互征关税措施生效后，对两国带来的影响有多大？在国家发改委7月6日下午举办的座谈会上，相关专家开展了交流研讨。

“本轮加征关税对我国经济影响有限，无论是对经济增速还是对就业的影响，都在可控范围内。”国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文说。

“美国对中国加征关税违反了世贸组织规则，是典型的贸易霸凌主义。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，加征关税对美国经济的影响也将逐渐显现，此前美国市场洗衣机价格上涨就是表现之一。“而且美国这种行为将严重危害全球产业链和价值链安全，阻碍全球经济复苏，引发全球市场动荡，同时还将波及全球众多跨国公司。”

“从历史发展来看，一定程度上讲，随着中国发展壮大，中美之间的摩擦是不可避免的。”中国宏观经济研究院副院长毕吉耀说，美国国内商界、学界、政界确实存在一股势力，长期以来对中国的崛起表示担忧，将中国视为对手，千方百计想遏制中国的发展。但中美经贸摩擦不单单是中美之间的问题，更是美国对外经贸政策发生重大转变的结果之一。美国正对现行的国际贸易规则提出挑衅，不仅仅针对中国，对欧盟、墨西哥等也提出征税要求。“世界经贸体系正面临很大挑战，美国对外经贸政策转变对国际市场的影响还有许多未知性，给国际环境带来不稳定性，在关注中美经贸摩擦之时，我们还需要密切关注国际环境的变化。”张燕生说。

“美国单方面挑起了贸易战，在道义上我们处于得道多助的位置。”赵昌文说，中国绝不是孤军应战。

“针对美国的征税措施，我国出台反制措施是迫不得已，加拿大、墨西哥、欧盟等也对美国提出反制措施。” 毕吉耀说，中国经济由高速增长转向高质量发展阶段，经济结构发生巨大变化，经济增长由原来更多依赖出口转向消费主导，国内消费连续多年成为经济增长的火车头，抵御外部冲击的能力不断增强。“中国有信心有底气应对中美经贸摩擦，同时要做好打持久战的准备。”

专家们认为，中国在应对中美经贸摩擦时不会乱了阵脚、乱了方寸、乱了政策节奏。“我们将保持战略定力，坚定不移落实已出台的政策，如坚定不移地打好三大攻坚战，坚定不移地推进改革开放，做好自己的事情。”毕吉耀说。

责任编辑：张迪