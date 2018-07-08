人民日报:美国挑起对外贸易战给世界带来三重危害

原标题：美国挑起对外贸易战给世界带来三重危害

今年以来，美国政府打着“美国优先”的旗号，摆出不惜向全世界叫板的架势，导致国际贸易一直阴霾笼罩。无论是盟友、邻居还是伙伴，都成了美国单边主义和贸易保护主义刀锋所指的对象。过去一个月，美国政府更是频频出招，中国、欧盟、加拿大等世界主要经济体几乎无一幸免。在美国历史上，热战、冷战、贸易战都没少打，但同时与这么多国家对着干，还是头一遭。一时间，世界舆论一片哗然，国际社会群情激奋。

历史一再证明，贸易战损人害己，将导致混乱无序，威胁世界经贸体系和全球经济增长，各方都将付出巨大代价。20世纪30年代，美国发起的贸易战导致国际贸易萎缩66%，并被认为加重了世界经济大萧条的程度。教训不可谓不深刻。但美国似乎选择了遗忘，固执地再次吹响保护主义号角，打响了贸易战第一枪，给世界经济造成三重危害。

第一害是打乱全球产业链、价值链。21世纪，全球性的产业链分工体系和价值链已经构建，世界各国利益深入交融，形成事实上“一荣俱荣，一损俱损”的利益共同体。贸易战一旦开打，全球范围的商品成本、价格、流动都会发生不可预测的变化，所有国家都会受到波及，跨国公司更是首当其冲。清华大学国家金融研究院院长朱民估计，仅中美贸易战就将造成全球产业链4000多亿美元的损失。

第二害是破坏全球经贸秩序。当代经济学界对世界贸易体制为战后世界经济作出的贡献具有共识：世界贸易推动了世界经济大幅增长，贫困人口历史上首次绝对性减少。美国曾是国际贸易规则的“设计者”，如今却沦为赤裸裸的“破坏者”，不仅违反作为市场经济基础的契约精神，而且正在颠覆全球开放性的贸易秩序。据报道，美国政府正在起草法案，要求国会授权总统不经过世界贸易组织即可提高进口货物关税。美国背离世贸组织基本规则的“司马昭之心”已昭然若揭。世贸组织总干事阿泽维多表示，如多边贸易体制遭到破坏，全球经济增长率将下降2.4个百分点，60%的全球贸易会消失。

第三害是损害世界经济复苏动力。当前，世界经济复苏依然脆弱，越来越多的经济学家担心，美国的贸易保护主义政策正对世界经济造成严重破坏。标准普尔公司预测，如美国威胁加征的关税全部实施，全球经济增速或下滑1个百分点。国际清算银行警告，保护主义抬头已成为全球经济的关键薄弱环节，可能诱发世界经济放缓甚至衰退。牛津研究所报告强调，贸易战产生的风险已严重影响商业信心和投资，搅乱全球金融市场。

美国搞单边贸易保护措施，正迫使世界经济这艘轮船驶向风高浪急的险滩。经济全球化时代，各国经济利益相互渗透，高度捆绑。一旦世界经济巨轮触礁搁浅，美国产业界、消费者自身的利益也必将遭受重大损失。美国评级机构穆迪公司估测，贸易战正使美国25万个就业岗位面临流失风险，并导致美国家庭平均增加210美元开支。

所幸当今世界，美国已无法为了一己私利为所欲为。面对美国贸易霸凌行径，越来越多国家选择坚决回击。中国、欧盟、加拿大、墨西哥、印度、土耳其等经济体已先后发起反制。得道多助，失道寡助。美国俨然成为千夫所指的孤家寡人。但美国不会轻易善罢甘休，保护主义的大棒接下来很可能挥向更多国家、更多领域。贸易战的子弹还将继续飞行，未来的较量将更为激烈。

“单者易折，众则难摧”。国际社会当前应对美国贸易保护主义的实践证明，面对美方一意孤行、毫无诚信、蛮不讲理的做法，各国现在已是唇亡齿寒、荣辱与共。为维护自身利益和尊严，捍卫“掌握自己命运”的“天赋国权”，各国必须抛弃幻想，团结一致，结成维护自由贸易的统一战线，坚决反对自私自利、短视封闭的狭隘政策，绝不对保护主义让步，绝不向单边主义低头。同时，各国应在经济全球化的旗帜下，加速推进多双边和区域自由贸易协定谈判，完善全球经济贸易治理，支持多边贸易体制，共同构建开放型世界经济。

责任编辑：张迪