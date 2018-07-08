山东省委书记省长率领党政代表团在浙江学习(图)

原标题：山东省党政代表团在浙江省学习

牢固树立新发展理念

推动山东高质量发展

车俊刘家义讲话 袁家军龚正参加

齐鲁网7月8日讯 由省委书记刘家义，省委副书记、省长龚正率领的山东省党政代表团昨天在浙江省学习，围绕深入贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，学习浙江的好经验好做法，牢固树立、坚定践行新发展理念，坚定不移推进体制机制创新，推动山东高质量发展。浙江省委书记车俊，省委副书记、省长袁家军参加活动。

代表团一行首先来到安吉县天荒坪镇余村。余村是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的“两山”理论诞生地，在这一理论指引下，余村通过建设美丽乡村、发展旅游经济，已经成为远近闻名的生态村、富裕村。大家怀着崇敬的心情，体验这里的绿水青山、满目葱茏，体悟总书记思想的真理力量。刘家义说，余村既是“两山”理论的实践者，也是受益者。我们要进一步增强践行新发展理念的坚定性、自觉性，扎实推进高质量发展，切实使总书记的思想在山东落地生根、开花结果。随后，代表团来到递铺街道鲁家村，深入学习了该村通过市场化运作，吸引社会资本，建设家庭农场集聚区和示范区，实现公司、村、家庭农场三方共同体共营共利的经验，进一步增强了打造乡村振兴齐鲁样板的信心。在杭州市行政服务中心，代表团成员详细了解浙江深化“放管服”改革，优化营商环境，推动服务型政府建设的情况，不断提出具体问题。杭州推进审批流程再造和审批标准化的做法，给大家带来很大启发；在阿里巴巴西溪园区，代表团成员深入了解阿里的创业历程和发展现状，在云和数据的世界里遨游，纷纷表示“大开眼界”。在与远在欧洲的阿里巴巴董事局主席马云视频对话时，刘家义形象地比喻阿里与山东的合作：阿里有一朵“白云”，山东有一片“蓝天”；在杭州未来科技展厅和梦想小镇，代表团成员深入了解了杭州推进体制机制创新，强化创新驱动，通过引进高层次人才、聚合优质资源打造创新创业高地的经验做法。

随后，召开了浙江·山东经济社会发展情况交流座谈会。车俊在讲话中对山东省党政代表团来浙考察表示欢迎。他说，山东是孔孟之乡、礼仪之邦。近年来，山东牢牢把握走在前列的目标定位，加快推进由大到强战略性转变，在建设经济文化强省上迈出坚实步伐，取得了令人瞩目的成绩，创造了许多很有特色的好做法、好经验。当前，浙江正在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照总书记对浙江提出的“秉持浙江精神，干在实处、走在前列、勇立潮头”的要求，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，加快推进“两个高水平”建设。希望浙鲁两省加强对接，联系更紧密、交流更广泛、合作更深入，尤其在新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车、海洋经济、文化创意、旅游推介、农产品营销等方面开展务实合作，努力开创两省交流合作新局面，携手共赢发展。

刘家义在讲话中对浙江省给予山东党政代表团此次学习的精心组织安排表示感谢。他说，浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地，习近平总书记在浙江提出了“八八战略”，提出了“绿水青山就是金山银山”的理念，提出了腾笼换鸟、凤凰涅槃、浴火重生高质量发展的思想。我们要认真学习浙江贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的好经验好做法，努力把习近平总书记对山东工作的系列重要讲话和指示精神贯彻好、落实好，把山东工作做得更好。浙江的实践证明，推动改革创新和经济社会发展，人才是根本保证。我们要牢固树立“人才是第一资源”的理念，不断加大改革创新力度，改革完善体制机制，努力营造良好环境，培养本土人才，吸引外来人才，使各类人才引得来、留得住、用得活，为新时代现代化强省建设提供强劲动力。浙江山东作为东部沿海省份，经济互补性强，浙江在改革开放创新等许多方面的好经验、好做法值得山东学习，我们要进一步加强在各领域的合作交流，推动山东高质量发展。

会上，袁家军和龚正分别介绍了浙江和山东经济社会发展情况。

浙江省领导陈金彪、冯飞、周江勇、陈铁雄、李占国，山东省领导张江汀、王清宪、王忠林、王书坚参加活动。

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责任编辑：张迪