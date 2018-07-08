解放军报评论员:确立人才引领发展的战略地位

原标题：确立人才引领发展的战略地位

国以才立，政以才治，业以才兴。习主席在全国组织工作会议上强调，要加快实施人才强国战略，确立人才引领发展的战略地位，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。这一重要论述，进一步明确了贯彻新时代党的组织路线、做好党的组织工作的重要着力点。

“致天下之治者在人才。”人才是一个国家最重要、最稀缺的战略资源。习主席多次强调，要全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础。现在，人才资源作为经济社会发展第一资源的特征和作用更加明显，人才竞争已经成为综合国力竞争的核心。谁能培养和吸引更多优秀人才，谁就能在未来一个时期的综合国力竞争中占据优势和主动。实践充分证明，实施人才强国战略作为党和国家的一项重大战略决策，是实现中华民族伟大复兴的重大举措，是协调推进“四个全面”战略布局的重要保证。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把加快建设人才强国摆到更加突出的位置，人才发展体制机制改革取得重要突破，人才队伍建设取得重大进展，人才创新创业能力大幅提升。习主席多次对人才工作作出重要指示，提出一系列新思想、新观点、新论断，揭示了人才工作的内在规律，立起了选才用才的时代标尺，指导我们加快建设人才强国、广聚优秀人才步伐，为组织路线更好服务政治路线提供了科学指引。

强军兴军，要在得人。军事竞争归根到底是人才的竞争。军队建设要实现大发展，最紧缺、最急需的是高素质新型军事人才；我军要做到能打仗、打胜仗，最基础、最关键的也是培养造就大批高素质新型军事人才。随着我军武器装备更新换代进程加快，部队技术构成日益复杂，知识密集程度不断提高，对军事人才培养提出了新的更高要求。决胜于未战，决胜于人才。我们必须增强忧患意识、紧迫意识，秉持人才是第一资源的理念，按照能打仗、打胜仗的要求狠抓人才队伍建设，大力实施人才战略工程，为强军兴军提供坚强的人才支撑。

“得人之要，必广其途以储之。”确立人才引领发展的战略地位，要按照能打仗、打胜仗的要求，大力实施人才战略工程，完善人才培养机制，改革人才评价机制，创新人才流动机制，健全人才激励机制。要突出联合作战指挥人才和新型作战力量人才培养，进一步走开军队院校教育、部队训练实践、军事职业教育三位一体的人才培养路子。要以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，吸引和聚集更多优秀军事人才，切实以高素质人才方阵托举新时代强军伟业。

责任编辑：张迪