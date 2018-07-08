泰国普吉岛游船倾覆 重庆籍游客两遇难一失联

原标题：泰国游船倾覆 重庆籍游客两遇难一失联

三名游客来自江津，为母子关系，市外侨办会同相关部门协助家属赴泰善后 遇难人数升至41人，仍有15人失踪；中国救援队加入普吉游船翻沉事故救援

泰国军方前往游船倾覆附近的海域进行搜救。

7月7日，在泰国普吉，中国驻泰国大使吕健（中）慰问受伤中国游客。

7月7日，在泰国普吉，救援人员在游船倾覆附近的海域进行搜救。

泰国当地时间7月5日17时45分左右，两艘载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。目前，遇难游客人数已经增加至41人。目前，已确定有重庆籍的母子三人在此次事故中遭遇不幸。

三人原计划今天下午返渝

据重庆籍遇难者家属幸先生介绍，他家住江津区广兴镇，7月1日下午，妻子陈女士、女儿和儿子一行三人在江北机场搭乘飞机到泰国旅游。原本计划8日下午返回重庆。女儿现年22岁，大学毕业，目前正在报考公务员。儿子则只有12岁。

事发后，幸先生在微信朋友圈求助，希望有在泰国的朋友能够帮忙寻找妻子和孩子，并发出了他和妻儿们最后的联系对话。

出发时，幸先生通过微信问孩子的妈妈：“他们两个高兴吗？”妻子发来了儿子和女儿在飞机上的合照。

事发当天（7月5日）上午，幸先生还收到孩子发来的微信，手机那边，他们跟幸先生说：”老爸，我们已经出海了。”

家属已赶往泰国处理善后

据了解，幸先生的家人当时乘坐的是较大一点的船只——“凤凰号”游船，在这艘船上，游客遇难和失联的不少。幸先生现在已经赶往泰国的医院，辨认妻子的遗体。另外，幸先生的女儿也已经确认遇难，儿子还下落不明。

获悉事件发生后，重庆市外侨办立刻启动海外领保应急机制，及时联系外交部领保中心，了解重庆市游客涉事情况。据初步统计，3名重庆市民在此次事故中疑似遇难和失联。

目前，重庆市外侨办正会同重庆市公安局、市旅发委等相关部门，协助涉事市民家属尽快前往泰国处理善后事宜。

当地时间5日17时45分左右，两艘游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，发生倾覆并沉没。其中，“凤凰”号上载有105人，另一艘“艾莎公主”号载有42人，两船上共有127名中国游客。目前，“艾莎公主”号上42人已全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。

据文化和旅游部官网消息，涉事中国游客多为通过在线平台订购产品的自由行游客，涉及江苏、浙江、广东、辽宁、河南、重庆等省市。

两支中国救援队抵普吉 加入游船翻沉事故救援

泰国普吉府府尹诺拉帕在7日晚举行的新闻发布会上说，随着两支中国救援队的加入，搜救速度加快，当日已从“凤凰”号沉船内部打捞出8具遗体，使这次游船翻沉事故的总遇难人数升至41人，目前还有15人失踪。

普吉府政府已经在普吉国际机场设立志愿服务中心，向遇难者家属提供帮助。

据悉，7日早上，来自中国交通部的10人救援队和来自浙江海宁的7人救援队抵达普吉，随身携带了潜水器材和多波速雷达等设备，同泰方一起展开搜救。

泰国海军第三舰队副总指挥乍龙蓬7日介绍了当日泰国海军出动的救援力量，包括5架直升机和13艘搜救船，此外还有多名潜水员潜入“凤凰”号沉没区域进行搜寻。乍龙蓬说，在完成沉船区域及船舱内部的搜寻后，将综合考虑风向及海流，确定下一步搜救区域。

泰国海军司令巴吞素万当日表示，海军正全力展开救援工作，“搜救工作直到找到所有失踪人员为止，现在一切还在进行中”。

这起事故，是天灾还是人祸？

针对这一事故，网络上和媒体上也存在着诸多疑问。其中最大的疑问就是游船为何贸然出海。据泰国《民族报》报道，泰国副总理巴逸周五下午表示，普吉岛海域失事船只的船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。巴逸说，“我问他们为什么（无视警告）坚持出海，他们称，出海时并没有强风。但是，气象部门已经发出预警，不要在7月4日至6日间离岸出海，他们没有听。船长和船主未能留心当局的预警，贸然出海，因此他们将承担责任。”

记者了解到，每年6月至10月是泰国的雨季，这个时段天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，其间不适合乘船出海或下海游泳。

通过多方还原及泰国国家旅游局副局长汕蒂介绍，7月5日上午至中午期间尽管风浪大，海面并没有下雨；而是在出海后直到下午4点左右，才开始突然下起暴雨。另外记者从泰国当地旅游业从业者那里获取的一份文件显示，泰国气象局确实下发过相关紧急通知，通知的时间正好是当天下午4点。换句话说，对于遇难船只来说，这可能是一份迟来的通知。

旅游产品价低，所乘船只老旧？

事实上，船难事件发生后，也有中国网友提出了质疑，是否因为相关产品的价格低，所以船只老旧、扛不住风浪？

根据懒猫旅行昨日公布的消息显示，本次发生倾覆事故的船只为“凤凰号”游艇，拥有泰国海事局核准颁发的船只护照，具备合法运营资质，隶属于当地船舶公司YC BLUE DEAEM，经营方式为通过国内各线上旅游平台和线下旅行社向国内正常收客。

资料显示，这是一艘豪华游艇。这艘长38米、宽8米的游艇的阳光甲板最多可承载200人。但同样有网友指出，这类游艇的船型，在抗风等级、抗倾覆能力上有先天不足，在外海遇到突发情况，自保能力很差。

此外，也有部分从业者表示，船难当时面临的情况是5米的浪高，而一般来说普吉大部分船能扛住3米浪高没问题。“5米的浪，船可能就承受不住了；就算船能扛住，也不代表大浪不会卷走人。事实是突然来了这种量级的风浪，谁都没有预料到。”

本版文除署名外据新华社、央视、《法制晚报》

这些海上自救逃生技巧学起来！

一旦在海上遇到了危险，我们该如何自救？上游新闻记者为此采访了资深导游和民间救援人士。 出海时全程都应穿着救生衣

张欣是重庆一名资深导游，曾带过5年的泰国团。她说，“游客一般不了解风浪的危险，风浪一来，快艇根本承受不了，有的不是翻掉，就是在跟浪搏击时直接裂开。

张欣提醒大家，一定要注意以下几点：

一、现在自由行的旅客非常多，出行前一定要查清楚天气情况，特别是在泰国海岛。如果是阴天，海岸都会挂警戒旗。如果海边是绿色旗，就代表天气较好可出海。如果是红色的，就代表警告有浪，尽量就不要去海边甚至下海。要提前做好功课，咨询好当地人，不要太随意。当地船家都没出海的情况下，最好就不出海。

二、出海的时候，全程都应穿救生衣，不要因为热或者不舒适而脱掉，不要抱有侥幸心理。

三、这个季节不适合出海旅游，尽量不要出去。

矿泉水瓶、裤子都能当救生物品

如果在海上遇到了危险，我们该如何自救呢？记者采访了民间救援人士陈洋，他介绍了以下自救方法。

一、利用船上的救生衣救生圈；

二、寻找周边大块的漂浮物，比如木头，船上的水桶，只要能漂浮在水面上的东西都可以；

三、当船上的救生衣等救助物品不够时，可以利用矿泉水瓶做一个简易的救生装置，一般小孩3个空的矿泉水瓶，成年人需要5个。如果身上有背包，将里面的东西倒出，把几个空矿泉水瓶都放入包里，然后将包抱在胸前。切忌将包背在身后，浮力向后头会沉入水里。如果身边有口袋，同样也可以将几个空矿泉水瓶装入口袋，然后抱在胸前。如果身边什么都没有，最简单的，可以将几个空矿泉水瓶直接放入胸前衣服里，以此做成简易救生衣。如果矿泉水瓶也没有，还可以利用裤子做成救生圈。将裤子脱下，利用空气将里面灌满气并两头封好，然后做成一个圆环形套在脖子上即可。

上游新闻记者 黎静 实习生 王堂婷

5次徒手水中救人 82岁大爷分享4种施救方法

本报讯 （记者 林祺 实习生 王瑞）82岁的王文玉老人家住南坪，精神矍铄。老人是渔民出身，年轻的时候曾五次下水救人，成功救活3人。老人把自己救人的经验总结出来，希望让更多人看到。

情况1 深水救人：需要大概了解落水者沉没的位置和时间；亲自试探水的确切深度，确定在能力范围内方可施救，并计算好潜水出水时间、水底前进时间的总和，应小于你自身的潜水时间。

情况2 救水中挣扎的人：当面对这种情况时，要意识到两种情况：配合你和不配合你。在配合的情况下，托起落水者的头部出水面换气，叫其用另一只手划水。在不配合的情况下，只能与其搏斗，用推、拉的方法让其靠岸，但是千万记住这种情况下，一旦上岸千万不能再进入水中，因为非常费力气。

情况3 激流中救人：在这种情况下，一定要顺流救人。逆水救人难度很大，最终结果往往都会因为筋疲力尽而被江水吞没。

情况4 翻船救援：如果木船或小型客轮突然翻扣水中，若要施救一定要有胆量，更要有谋略。如果是在停靠船只较多的码头有人不慎落水，并压在流水的大船底部，要是去救人，就应熟练地在大船底下调转身体180度，以仰泳姿势面向船底，充分发挥双肘双腿的力量。

责任编辑：张迪