身家220亿煤老板公司欠债721亿 曾想在海南搞赛马

原标题：还不起利息了！身家220亿的“煤老板”，旗下公司欠下721亿巨债

近日，债券市场违约又添一例！

7月5日，上海清算所公告称，当日是永泰能源（600157.SH）2017年度第四期短期融资券（代码：041773004，简称：17永泰能源CP004）的付息兑付日。但截至5日日终，上海清算所仍未收到永泰能源支付的付息兑付资金，无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

在能源产业，永泰能源曾经顶着许多耀眼光环，它是A股唯一的民营煤炭企业。而它的实际控制人王广西，也被称为“传奇煤老板”，是一位“隐形富豪”。在2015年时，王广西夫妇以370亿元的财富，排在《胡润百富榜》第37位。当时，他的财富比潘石屹、孙宏斌、曹德旺、任正非这些大名鼎鼎的企业家多多了。

但是，这位煤老板现在有点危险。因为，除了本次债券违约之外，目前，永泰能源的有息债务余额已经到达了721亿元。

违约、停牌、遭下调评级

此次违约的债券是永泰能源发行的2017年度第四期短期融资券（17永泰能源CP004），发行总额人民币15亿元，利率7.00%，兑付日是2018年7月5日，到期一次还本付息。该期债券的主承销商为中信证券、上海银行，募集资金拟用于偿还公司本部及下属子公司即将到期债务。

股票债券双双停牌

在7月5日晚间，永泰能源在公告称，公司对外发行的公司债券余额较大，偿付存在一定的困难，为化解公司风险，维护正常生产经营，保护投资者权益。经公司申请，公司股票自2018年7月6日起停牌。

同时，永泰能源股票也从2018年7月6日起停牌。

债券评级下调

除了违约的“17永泰能源CP004”之外，永泰能源委托的联合信用还连续两天下调了永泰能源债券信用评级。

7月5日，联合信用下调了公司主体长期信用和各期债券信用的评级：公司主体长期信用等级下调至A，评级展望为负面：公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至A。 7月6日，联合信用下调了公司主体长期信用和各期债券信用的评级：公司主体长期信用等级下调至CC，评级展望为负面：公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17 永泰01”公司债券评级下调至CC。

控股股东股份遭冻结

7月6日、7日，永泰能源的另外两份公告称，

7月5日，永泰集团持有的本公司无限售流通股40.27亿股（占本公司总股本的32.41%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被冻结，冻结起始日为2018年7月5日，冻结终止日为2021年7月4日。 7月6日，青岛诺德持有的本公司无限售流通股6.59亿股（占本公司总股本的5.31%）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被冻结，冻结起始日为2018年7月6日，冻结终止日为2021年7月5日。

“定增+质押”的模式走不通了

今年以来，神雾环保、富贵鸟、中安消、凯迪生态等民企纷纷出现债务违约，让市场颇为担心。

但对于永泰能源的违约，光大证券分析认为，这在情理之中：

部分企业过去通过高负债进行快速扩张，但是2018年整体的融资环境变化，过去的融资模式受限，导致企业的整体现金流紧张，加速风险的暴露。

曾经的明星煤企是如何走向负债累累的？

有关王广西夫妇的公开资料并不多。据野马财经报道，王广西为经济学硕士，1990年毕业于中南财经大学经济学系，曾供职于江苏省投资公司、江苏省国际招商公司，2003年离开体制内创业，成立永泰投资控股有限公司（即永泰集团），从事房地产开发。2005年涉足制药领域，2009年新增能源开发业务。

王广西夫妇的资本之路从借壳鲁润股份开始：

2007年12月，永泰集团以1.87亿元受让9414万股鲁润股份。交易完成后，永泰集团持有55.18%的股权，成为其控股股东。 直到2008年底，永泰集团针对鲁润股份的地产整合方案才出台，受金融危机影响，2008年的房地产业收缩，而鲁润股份刚被证监会立案调查，地产注入上市公司的方案被否决。 转型房地产不畅，永泰集团退而求其次，首先剥离原先的石化资产。自2009年开始，鲁润股份的重组步伐逐渐加快，永泰集团的能源项目陆续注入到上市公司。 2009年7月，鲁润股份以9500万元受让永泰集团旗下煤炭企业南京永泰能源发展有限公司100%股权，2010年，“鲁润股份”更名为“永泰能源”。

上市公司整理完毕后，永泰能源开始新一轮的扩张。

通过股票市场进行定增融资是永泰能源扩张的常用方法，2010年至2016年期间进行了5次定增融资募集资金合计222.4亿元。

与定增搭配的则是股权质押：

永泰集团控股的两家上市公司股权质押都比较频繁，其中，永泰集团反复质押永泰能源股权，解押与质押期间无缝衔接，最新的质押比例高达99.92%。 此外，2018年6月30日的数据显示，永泰能源整体质押93笔，整体比例高达60.96%。

光大证券分析称：过高的质押比例会使控股股东处于控制权转移的风险中，因此当财务状况健康时，控股股东大概率不会选用此种明显激进的质押比例。换句话说，如果控股股东的质押比例过高，则很有可能是因为其穷尽了其余的融资方式，凸显出其资金链较为紧张。

永泰能源这次没钱还债，和“定增+质押联动模式”被终结有关。2017年的定增新规明确，拟发行股份数量不超过总股本的20%的限制，以及定增发行距上次募集资金时间应超过18个月的时间限制。

在永泰能源扩张的同时，王广西也在不停减持。胡润研究院发布《2017胡润套现企业家榜》显示，王广西、郭天舒夫妇于2016年7月至9月期间数度减持上市公司永泰能源股份，累计套现金额达到46亿元。排名“减持榜”第四位。2017年，王广西夫妇以财富220亿元位列胡润百富榜第131位，依然高于任正非（130亿）、曹德旺（140亿）等明星企业家。

缺钱、转型、还想在海南搞赛马

永泰能源的资金状况有多差？看看数据就知道了。

据Wind资讯数据显示，永泰能源目前尚有存量债券20只，合计206.2亿元；1年内还有115.4亿元债券到期，共计9只；其余11只债券、合计90.8亿元到期时间在1~3年内。从到期时间来看，下一个是“13永泰债”，该期债券于2013年发行，发行规模38亿元，当前余额还有35.9亿元，将在今年8月6日到期。

据21世纪经济报道记者报道，在机构看来，这次短融能否成功发行将成为永泰能源度过危机的关键。但在7月5日，永泰能源计划发行的7亿2018年度第四期短期融资券宣布取消。“我们确实打算借新还旧，但这期短融没有发行成功，也是违约的主要原因。”永泰能源证券部人士表示。

那么，为什么永泰能源会陷入债券违约的境地呢？这家公司的资金到底出了什么问题。

长期以来，永泰能源过分依靠煤炭产业，但目前，公司正在转型。永泰能源在《2018年度第四期融资券募集说明书》中就表示，

将围绕优质综合能源供应商发展战略，紧紧抓住电力、煤炭、石化三大核心产业，深挖潜力，增加盈利，促进公司持续健康发展。未来资金支出需求仍然很大，2018年4月-2019年12月预计在上述三个领域投资将超过71亿元，规模较大，存在一定的资金压力。

但目前，永泰能源有多少钱呢？

2018年一季报显示，公司的期末现金及现金等价物余额只有61.05亿元。看似不少，但是别忘了，永泰能源1年内还有115.4亿元债券到期；1~3年内还有90.8亿元债券到期。此外，截至2018年3月末，永泰能源有息债务余额已经到达了721.62亿元，占总资产的比例为67.30%，占净资产的比例为248.83%。

每经小编梳理永泰能源《2018年度第四期融资券募集说明书》发现，永泰能源在财务方面存在着多重风险：

截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，永泰能源有息债务余额分别为556.94亿元、634.49亿元、714.2亿元和721.62亿元，债务规模扩张迅速。 资产负债率方面，永泰能源2017年末和2018年3月末负债总额分别为783.84亿元和782.26亿元，资产负债率分别为73.14%和72.95%，目前负债率仍相对较高。 从经营情况来看，永泰能源2017年实现营业收入223.88亿元，同比增63.43%，实现归母净利润6.02亿元，同比下滑9.97%。

而且，永泰能源今年还一度想在海南搞赛马。5月4日，永泰能源与海南农垦集团、永泰集团共同出资10亿元成立合资公司——海南泰垦体育旅游有限公司，在海南开展赛马等旅游业务，同时全力争取竞猜型体育彩 票和大型国际赛事即开彩 票的落地。

可是，5月9日海南省工商局的一则通知，让永泰能源感到一丝凉意。通知称，全省各级登记机关暂不受理市场主体名称和经营范围中含“赛马”、“跑马场”、“马会”等字样的设立登记。

但截至目前，每经小编还没有在企业工商系统中，查到“海南泰垦体育旅游有限公司”。

责任编辑：吴金明