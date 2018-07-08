副省长卸任赴海外担重任 曾指示查“高调出狱”案

原标题：卸任副省长赴海外担负重任

来源：长安街知事

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议前不久在中国青岛隆重举行。长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，山西省原副省长、公安厅厅长刘杰已出任上海合作组织地区反恐怖机构执委会副主任，目前常驻乌兹别克斯坦首都塔什干。

地区反恐怖机构是上合组织两大常设机构之一（另一为设在北京的秘书处），其目的是促进各方主管机关在打击公约确定的恐怖主义、分裂主义和极端主义行为中进行协调与相互协作。

2013年1月至2015年12月，另一位来自中国的警界高层——公安部副部长张新枫担任了上合组织地区反恐怖机构执委会主任一职。

刘杰出生于1956年10月，今年62岁。他是山东省高青县人，早年从基层民警做起，后历任章丘、临沂、济南公安局长。2012年，他从济南市委常委、政法委书记调任山西省省长助理、省公安厅党委书记、厅长，两年后晋升副省长。

率先打黑除恶，指示查办“高调出狱”

今年初，在全国部署、为期三年的扫黑除恶专项斗争打响。而早在2014年，山西警方就掀起“打黑除恶风暴”，并要求严查“保护伞”和“关系网”。

“腐败是黑恶势力催化剂，干部腐败是黑恶势力成长的营养剂。”刘杰表示，在山西全省反腐倡廉、刷新吏治的工作中，公安机关要将打黑除恶做为突破口。“特别是在打击保护伞的问题上，要作为未来打黑除恶工作的主攻方向。”

数据显示，仅2015年1月至10月，山西警方共打掉黑恶势力犯罪集团150个，抓获犯罪嫌疑人869人，破获各类刑事案件1028起，收缴各类枪支5支，收缴子弹140发。其中，抓获涉黑涉恶的人大代表、政协委员、村支部书记、村主任27人。

2016年5月23日，晋城发生“黑老大”程幼泽（外号“程三儿”）高调出狱事件，舆情迅速在网络上发酵。

25日16点39分，一名基层民警在公安内网写信给刘杰：“今天看到许多微信群里转发的关于晋城黑老大陈三（应为“程三”）出狱的四段小视频和一段文字，心中根本无法平静！当今网络传播速度之快，我想很可能您已经看到！不过，作为基层公安机关的一名普通民警有义务向您反映！”

当晚10点，刘杰回信称，舆情和视频已于24日看到，“此事确实造成了比较恶劣的社会影响。昨天我已经安排省厅刑侦总队和打黑办赴晋城市局，会同晋城市局开展深入调查。同时，安排省司法厅和监狱管理局组织专人，对涉嫌违法犯罪的坚决依法惩处，决不能让黑恶势力气焰甚嚣尘上，决不能让社会渣滓沉渣泛起。”

很快，程幼泽等人被抓获。今年4月13日，晋城市中级人民法院二审判决，对程幼泽执行有期徒刑6年。

开通“厅长信箱”，回信近万封

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，刘杰非常重视与基层民警的交流，他到山西工作不久，就在山西公安网开通“厅长信箱”，并要求每位厅党委委员都开通自己的实名信箱，亲自回复全省所有民警的提问。

不论警衔和职级的高低，每位民警都可以实名或者匿名向厅领导写信，也都可以到信箱中浏览别人写的信以及领导的回复。据山西民警介绍，“厅长信箱”已成为全省民警每天上班后必看的栏目。

截至2017年2月25日，刘杰的“厅长信箱”中已经收到了9871封民警来信，刘杰秉着“每信必看，每信必复”的原则一一回复，累计数百万字，前文关于程幼泽的回信就是其中一封。最晚的时候，刘杰写完回信已经零点45分。

2015年1月，一位民警写信给刘杰，提到“现在工作是战战兢兢、如履薄冰”。很快，刘杰回复了这封“吐槽信”，他说：

当今的警察很不容易，警察都想过平淡的日子，能供得起住房，养得起爹娘，能让家人生活无忧，不为生活而操劳。从警多年，我与许许多多的战友为伍，我明白，不管战友们有多少牢骚，其实，大家在骨子里还是热爱着这个光荣的职业！热爱着这神圣的警徽和盾牌！

倡议设立“袭警罪”，保障警察人身安全

从警多年，刘杰对警察群体的爱护是发自内心的。作为全国人大代表，他多次提议设立“袭警罪”，以切实保障警察的人身安全。

2015年，刑法修正案（九）针对社会广泛关注的“袭警罪”作出回应：暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，从重处罚。

刘杰到任山西公安厅长不久，主持建立了山西公安民警优抚基金，到2015年已有数百万元。他表示：“一个队伍带坏容易，带好难。我们既要从严治警，更要从优待警。只有通过具体的举措，才能让基层民警感受到厅党委的温暖。警心凝聚了，队伍何愁带不好？”

为了能让长期两地分居的民警夫妻团圆，山西省公安厅实施了“团圆计划”，先后为数百名名民警解决了两地分居问题。

曾有报道称，刘杰最引人注目的特点是“儒将”风范。“在山西省公安厅的一场电视电话会议上，刚刚到任不到一个月的该厅新任党委书记刘杰首次出现在众媒体面前。引起在场民警们关注的是，他在讲话中时不时脱稿而言，中间多处引经据典。”

在谈到“细节”问题时，刘杰用1485年英格兰王室查理三世“一枚铁钉亡一个国家”的典故说明其中厉害关系。他表示，细节问题往往体现了一个队伍的战斗力和执行力，也体现了一个领导者的领导作为。

一位参会民警的话称，“听说他（刘杰）平时工作之余很喜欢看书，文化气息使他和以往的领导很是不同。‘儒’之所在也给了我们反思和教育。”

2017年初，刘杰卸任山西省副省长，省公安厅党委书记、厅长等职，当选为省人大常委会副主任。同时，甘肃省司法厅厅长杨景海入晋，执掌省公安厅。

今年1月，刘杰卸去山西省人大常委会副主任职务。当外界都以为他将安享退休生活时，刘杰再度“披挂上阵”，为了维护国家安全，远赴异国他乡承担反恐工作，令人钦佩。

责任编辑：吴金明