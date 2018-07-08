飞机轮胎破损航班取消 400名赴新加坡旅客受阻

原标题：飞机轮胎破损航班取消 400名赴新加坡旅客行程受阻

来源：央视新闻客户端

一架原计划于7日下午5时由南京飞往新加坡的TR181航班，在南京禄口国际机场因飞机轮胎被损无法正常起飞，南京边防检查站紧急为400多名旅客办理了边检退关手续。

该航班是由新加坡酷虎航空公司开通的直飞新加坡固定航线，原计划于7日下午5时许从南京飞往新加坡，但在飞机起飞前，机务人员突然发现该机右后方外侧一轮胎表面出现破损，出现长约1.5厘米的破口，疑似飞机在起飞或降落过程中受损所致。

出于安全考虑，该航班取消。据维修人员介绍，航空公司已决定由8日从新加坡飞往南京的TR180航班携带轮胎进行更换维修。当晚9时许，南京边防检查站第一时间采取应急预案，为已办理出境手续的400多名旅客，集中办理注销出境记录等相关手续。这些行程受阻的旅客，将由航空公司就近安排住宿，对于部分自愿取消或者更改行程的旅客，航空公司也将积极办理退改签等相关手续。（央视记者 唐高林）

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