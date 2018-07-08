普吉翻船事故最新数据：42死14失踪 沉船今日打捞

原标题：南方都市报：普吉翻船事故最新数据：42人死14人失踪，今日上午打捞凤凰号
来源：南方都市报
南都讯 南都记者从沉船事件新闻发布人员处获悉，7月8日上午，泰国救援人员将打捞沉船“凤凰号”。目前还有一具遗体在船底，无法带回。截至目前，有42人确定遇难，14人失踪。
7月7日晚上，普吉府行政长官诺拉帕在记者会上称，晚上将派十二三艘船只继续搜救，并使用探照灯搜寻在海上漂浮的遗体。
南都记者了解到，7日下午，来自中国的2支救援队已赶到泰国并开展搜救工作。在搜救船上，打捞上来的遗体被妥善包裹好，并放入遗体安放袋中，运回接收遗体的医院。 目前，所有遇难者遗体均送到了普吉VachiraPhuket医院进行初检，医院会公布检查程序，家属到达后可以到医院进行联络确认。
7日晚，据泰国搜集事件对外新闻机构的人员向记者确认，8日泰国负责搜救的军队会把拉凤凰号游船拉到浅水地方仔细搜索。届时，南都特派记者也会登上媒体船参加，第一时间发回报道。
根据统计，8日参与军舰出海的媒体人士超过40人。登船地点在普吉海洋生物中心Phuket Marine Biological Center附近。据了解，他们将乘坐泰国hua hin（华欣）皇家号军舰到达打捞地附近。该船将于当地时间8点半启航。
南都特派记者 毛淑杰 发自泰国普吉
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