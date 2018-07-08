普吉翻船事故幸存者：2楼KTV的孩子大多没逃出

原标题：痛心！泰国毕业游，肇庆失联男孩确认遇难；幸存者：2楼KTV的孩子大多没逃出

来源：南方都市报

7月

08

肇庆失联男孩确认遇难

4人此前获救

泰国普吉游船倾覆事件搜救工作继续进行中，截至昨日（7日）晚间，搜救工作仍在进行，共有41人遇难（包括38名中国人），仍有15人失踪（包括8名中国人）。

昨天17时，外交部领事保护中心发布消息，经排查，有3人未上船，普吉游船倾覆事故涉及中国游客实为124人。有78名中国人获救。

据新华网英文版昨晚22时29分消息，泰国普吉岛政府表示，周六（7日）的搜救共发现9具遇难者遗体，仍有14人在普吉岛翻船事件后失踪。第42名遇难者身份正在确认中。

南都记者从沉船事件新闻发布人员处获悉，今天（8日）上午，泰国救援人员将打捞沉船“凤凰号”。目前还有一具遗体在船底，无法带回。

毕业旅行一人遇难

7月5日普吉翻船事故中，有一行来自广东肇庆结伴同往普吉岛旅行的5名高考毕业生遇险。目前，5名男孩有4人获救，1人遇难。

图据@肇庆市旅游局

南都记者了解到，7月6日晚间，此行5人中已有4人获救，1人失联。7月7日上午，失联游客小周的家属前往泰国普吉，并于泰国当地时间15：20左右抵达泰国。

7月8日凌晨2：46，肇庆市旅游局发布消息称，很遗憾，奇迹没能发生，肇庆市旅游局从多方获悉，此次普吉岛翻船事故中失联的广东肇庆学生小周已经找到并确认不幸遇难，家属很悲痛。

“凤凰号”沉没的时候，18岁的肇庆少年小杰从一楼厕所破窗逃生，浮上水面后，发现自己的双臂血流如注。

这是他和四名好友高考结束后的毕业旅行，同去的阿政、小伟、小泾均在最后关头死里逃生，剩下的小周下落不明。

7月5日，是他们到普吉的第一天。出海的时候，蔚蓝的天空照着无垠的海面，他们在游艇上留下了一张合影。照片上，五个阳光少年背朝着镜头，亲密无间。

仅仅几个小时后，天气突变，巨浪掀起，船体下沉。7月7日，南都记者在普吉当地医院内见到了幸存者阿政，据他回忆，当船体倾斜，船身的一半已经没入水中，他逃到了甲板上。当他继续想往二楼跑时，背包的带子却勾住了护栏。一秒钟内，他顺着背包带摸到并解开了被勾住的地方，顺利挣脱。

阿政在病房外，情绪低落。

事后，阿政在脑海中修正这一刻——“五六秒钟”。从站起来到入水，整个过程就只有这五六秒钟。

一家四口

父女和母子阴阳相隔

这本是一场欢乐的旅行，有很多人都是全家一起出行。

今年22岁的斑斑刚刚结束了4年的大学生活。这次，她和爸爸、妈妈、弟弟一家四口来到了普吉岛。她还记得，5日中午那天天气特别好，海很平静，湛蓝湛蓝的。

“突然就开始刮风下雨。而且雨特别大，船身倾斜地可怕，几乎要翻了。”海水以惊人的速度往船舱里灌，斑斑的近视眼镜也被海水冲掉，“一下子就啥也看不见了。”随着船体倒置带来的剧烈抖动，斑斑被狠狠摔在了船舷上。

7月7日，南都记者在普吉当地医院见到了斑斑，她的左眉毛附近被撞出了一条大口子，缝了40多针。

事发时，斑斑爸爸也在二楼艰难地与风浪抗衡，在这场风暴中，他在海里被划伤了膝盖和脚面，走路只能一瘸一拐。

他的伤不算重，但他的妻子和儿子却和他阴阳相隔。在普吉当地医院，斑斑的爸爸认出了妻子下海时穿的衣服。

“你不要拉我”

是妻子对他说的最后一句话

7月6日，来自浙江的郑亮曾向南都记者求助，自己的父母及姐姐一家五口人都在凤凰号上，事故发生后，只有父亲给他保了平安。

其余四位亲人再也没了消息。7月7日，他把微博头像默默换成了蜡烛。57岁的父亲郑兰庆成了一家人中唯一的幸存者。郑兰庆的妻子、女儿、女婿和18个月大的外孙女都在这场事故中不幸遇难。

昨日报道 ↓↓ 心碎！一家5口去普吉，4人遇难！只剩爷爷一人呆坐医院捂胸心痛无言

郑兰庆还记得，当暴雨击打船只，游艇在海面上剧烈颠簸。一个浪打来，船开始倾斜，随后倾覆得很快。郑兰庆本来拉着妻子的手，两人说好了一起跳船。

第一次拉的时候，船只一颠簸，妻子受伤了，她对郑兰庆说，“你不要拉我。”巨大的翻覆力将他们原本紧紧牵着的手分开，郑兰庆使尽全身力气试着抓住皮艇的缆绳之时，妻子随着“头尾整个掉了个”的船，沉入海底。

这成了妻子和郑兰庆说的最后一句话。

多位幸存者说，事发当时，很多躲在二楼KTV的孩子没能跑出来，因为没有人通知他们及时撤离。

郑兰庆成为整条船上，最后一个获救的人。

幸存者回忆：

“二楼有近二十人，

全都没有（穿）救生衣，

‘出来’的就三四个”

根据事后官方公布的消息以及“凤凰号”船长的回应，大致可以拼凑出事故发生原因：游船在海上突遇特大暴风雨，有垃圾被卷入游船排水系统，导致船体不稳，船舱进水后水泵来不及把水抽干，接着一波一波大浪打过来，船在很短时间内发生倾斜随后下沉，许多游客来不及逃生致使发生悲剧。

资料显示，此次不幸倾覆的“凤凰号”游艇，船体宽8米，长38米，最大载客量为200人，内部共分为4层，是一艘豪华游艇，号称“超大船身，稳如泰山”。但出海行程有风险，导游或船务人员是否在行程前向游客告知海上项目的安全注意事项？是否要求全程穿戴救生衣？

“凤凰号”船长事后接受媒体采访时表示，在游船开始沉没时，他警告乘客穿好救生衣，并准备充气救生筏。

据一位普吉事故幸存者发布的游船倾覆瞬间视频显示，巨浪使得船只摇晃的地很厉害，其中船舱内有一层游客都没有穿救生衣，有的坐着有的站着，试图依靠舱内固定物体保持身体平稳。她事后回忆称，这一层舱内有近二十人，只逃出来三四个人。

另一位经历此次风浪的广州市民姗姗告诉南都记者，开船不久后暴风雨开始袭来，导游和船长商量把人转移到船舱内，但由于转移过程中风浪非常大，很多人都来不及穿戴救生衣，船舱外导游和船员们把救生衣给予了坐在门口的游客，没有穿救生衣的人则紧紧抓住船舱门，避免被风吹走。

另外一位幸存者事后讲述，船身倾斜时船员开始发救生衣，她的弟弟没来得及穿上救生衣，目前仍出于失踪状态。

遇难者中有儿童，有消息称，普吉的游船上一般没有儿童专用救生衣，儿童穿着大人的救生衣，不贴身，落水后会失去平衡，不能起到救援的作用。

昨天，医院工作人员在phanwa码头等待剩下的三具遗体上岸。

近年来，

乘船游玩已成为很多人选择。

那么在乘船过程中，

一旦遇到突发状况该怎么办？

紧急情况下该如何应对？

戳视频

一起学习应急处置

这！很！重！要！

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视频来源：中国国家应急广播

发生事故时，应第一时间穿好救生衣，并离开房间前往甲板，按次序乘坐配备的救生艇快速逃离。 若不幸落水，不要过分紧张，只要身着救生衣就有被成功救援的机会。 在没有救生衣的情况下，要充分利用身边的水桶、长靴、冷藏柜或空塑料瓶等一切可以漂浮的物品，使自己漂浮在海面上等待救援。水桶、长靴只要将开口垂直向下放就可以充当漂浮物使用。

逝者安息

愿失联者平安归来

责任编辑：吴金明