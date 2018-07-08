原标题：中国驻泰大使：已对普吉岛沉船事故原因立案调查 只要还有失联者就会继续搜救

发布会现场围满了关注事故发展的各国媒体。

驻泰大使吕建在发布会上发言。

驻泰大使吕建和泰国体育旅游部部长在发布会现场。新京报记者 彭子洋 摄

新京报快讯（记者李婷婷 彭子洋）7月8日泰国当地时间上午11点40时许，对于普吉岛沉船事故，泰国当地救援指挥部再次举行发布会，通报最新搜救进展。中国驻泰大使吕建出席此次发布会，并表示目前已对事故原因立案调查。

吕建表示，事故发生以后牵动了许多中国公民和泰国公民的心，只要还有遗体和失联人员没有找到，搜救行动就还将继续。目前，关于事故的原因调查工作相关部门已经立案调查，中方有关部门和专家也将参与调查。

同时，经过和泰方的商量，泰方决定在普吉的机场和医院成立服务站，有相关的人员接待家属，在普吉府成立一个服务中心处理家属的相关诉求。中方工作组将配合泰方推进搜救工作，尽快调查事故原因，推进事件进展。

责任编辑：吴金明