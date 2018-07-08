中国救援队出海打捞普吉沉船 临行前录“遗书”

原标题：中国救援队“公羊救援队”前往失事地点进行打捞 临行前录“遗书”视频

7月6日晚，由公羊队水域救援专家、潜水打捞员及国家海洋二所海底搜索专家组成的中国救援队一行8人，携带价值六百万元的高科技“多波束雷达（地形障碍物测绘）”和“深海侧扫声纳设备（人员反馈）”及重型潜水打捞设备，分别从杭州和三亚出发，飞往泰国普吉岛参与救援工作。

今日（8日），公羊队船只出发已经被泰方批准，即将出海。

公羊队今天将派遣两名水域救援指挥官、三名水下侧搜雷达专家、8位职业救援潜水员，以及配备三名船工、一名船长，同时携带配备有压缩空气机和20个气瓶和搜索雷达设备的专业潜水船出海，继续开展救援打捞工作。

据该队负责人介绍，队员都为志愿者，“公羊队深海潜水任务员们刚刚都在岸上录了“遗书”视频出征的。”

责任编辑：吴金明