新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

陕西韩城一村庄发生疑似有害气体中毒事件

陕西韩城一村庄发生疑似有害气体中毒事件
2018年07月08日 15:20 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：陕西韩城市西庄镇发生疑似有害气体中毒事件，38人接受治疗

　　@韩城发布7月8日消息，7月7日23时许，韩城市西庄镇张村38名群众（11男27女）先后出现身体不适症状，疑似有害气体轻度中毒。目前38名群众已在医院观察治疗，生命体征平稳。

　　韩城市已启动应急预案，具体原因正在调查。

　　韩城市外宣办

责任编辑：吴金明

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区