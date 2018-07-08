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两岸领导人会面讯息传到大陆？刘结一：你会信吗

两岸领导人会面讯息传到大陆？刘结一：你会信吗
2018年07月08日 15:25 环球网
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　　原标题：台陆委会主委称两岸领导人会面讯息传到大陆 刘结一：他说的话你信吗？

　　[环球网综合报道]上月26日，台湾地区领导人蔡英文在接受法新社专访时，提及愿同大陆领导人会面的想法，为此，台陆委会主委陈明通随声“附和”称，有朋友已帮忙传话到北京。对此，在8日的首届海峡两岸青年发展论坛上，有记者问及陈明通的此番说法是否属实，国台办主任刘结一直接反问道“他说的话你会信吗？”

　　据台湾“中时电子报”8日报道，首届海峡两岸青年发展论坛8日在杭州举行。国台办主任刘结一、国民党前主席洪秀柱共同出席。

　　会后，有媒体记者追问刘结一两岸领导人能否会面的可能性，并称台湾陆委会主委陈明通曾表示有老朋友帮忙传话到北京。对此，刘结一问“谁说有传话过来”？记者称“陈明通”。

　　刘结一于是反问道“他说的话你会信吗”？

　　之后，还有记者询问昨日美军军舰航经台湾海峡一事，刘结一表示：“我们坚决反对任何危害我们国家利益的事情，这是我们不能接受的。一段时间以来美国一直再打‘台湾牌’，目的非常明确，根本的是美国这种作法伤害台湾同胞利益，伤害全体中国人民利益，当然也应该受到两岸同胞共同反对”。

　　他进一步表示，台湾同胞应该认清美国行动的真实目的，千万不要有人帮助美国打“台湾牌”，伤害两岸同胞利益，伤害台湾同胞的根本利益。

　　对于台湾地区领导人蔡英文多次声称愿和大陆领导会面，国台办发言人马晓光也曾在例行记者会上回应，“大家不认为她在发出这样的提议有多少真实的成份在里面。我想，两岸民众和舆论都持怀疑态度”。

　　马晓光表示，“两岸对话的钥匙和密语在哪里，我想他们心知肚明，一切的善意和诚意都应该拿到‘九二共识’这个试金石上来检验。台湾当局领导人应继续完成答卷，要明确表明尊重‘九二共识’的历史事实，认同两岸同属一个中国”。

责任编辑：张玉

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