普吉岛沉船船主：我没有跑路 搬家是房租到期

原标题：普吉岛沉船船主张文豪：我没有跑路，一直在救援善后，搬家是房租到期

新京报独家拍到事故船的老板张文豪。新京报记者 彭子洋 摄

新京报快讯（记者李婷婷 庞礴 彭子洋）7月5日泰国普吉岛沉船事故发生，事发游船上载有127名中国游客，截至目前，共有42人遇难，14人失踪。据了解，涉事游船“凤凰号”所属公司是TC DIVING，其公司负责人为张文豪。有传言称张文豪已跑路，新京报记者今日探访了该公司并采访到张文豪。对于“跑路”一说，张文豪回应说，“我这几天一直在救援，根本没空，今天早上被别人告诉说你跑路了。”

搬家是在事故前 因为房租到期

对于“跑路”一说，张文豪回应：这两天我一直在忙，第一天忙着救援、联系，第二天统计，第二天救援大部分交给泰国政府了，忙着统计什么的，联系医院、保险公司和受伤者个人来协调。第二天也有家属陆续来的，我们在就是接待家属，就是联系志愿者，有很多志愿者在帮我们。

为何沉船事故发生时搬家？张文豪回应，搬家是因为我们那边房租到期了，搬家是发生在船出事以前的，然后因为我们搬家有两天，第一天搬差不多，第二天要收尾的搬，第二天收尾的时候，即将搬完的时候船出事了，并不是因为船出事才搬的家，是因为我们房租到期了。

“事故当天大多游船都出海了 下午4点才查到风浪警示”

为何明知有风浪还要出海？对此，张文豪称，我不知道，我老婆当天下午四点钟的时候才在网上查到风浪预警，但是下午四点钟我们船已经在风浪里边了。

根据泰国当地政府的说法，事故前几天已发出风浪预警，告知船只不适合出海。对于是否接到这个通知，张文豪回应，那个通知我得问一下我老婆，但是那一天所有能出海的船全出海了，无论大的还是小的。

关于“超载”、“船底2吨水泥”等疑问，张文豪称：超载的话是没有的，因为我们船的荷载是一百多人，没有超载；水泥的话我不知道，因为我们船还没过保修期，维护什么的都是船方来负责。

另外，张文豪表示，实际上这家TC DIVING公司的法人代表是他的泰国籍妻子，他在公司的主要工作是潜水教练。

责任编辑：吴金明