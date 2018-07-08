赖清德紧随蔡英文其后发文慰问日本灾区 遭网友轰

原标题：赖清德紧随蔡英文其后发文慰问日本灾区 网友轰：先顾好台湾吧！
[环球网综合报道]日本近来因屡降暴雨，灾情频传。继昨日台湾地区领导人蔡英文特意以日文发推特，声称台湾愿协助日本后。台湾“行政院长”赖清德今日也紧随其后，在脸书为日本祈福。被岛内网友骂惨“先把台湾顾好吧！”
据台湾“中时电子报”报道，赖清德8日在脸书发文称“近日，西日本发生豪大雨，酿成严重灾情，多人伤亡，并已有超过160万日本民众撤离家园，日本政府正全力投入救灾工作。我衷心为日本祈福，救灾顺利，灾害能够降到最低”。
文章下，不少岛内网友涌入留言，痛批赖清德不顾自家事，先去“跪日本”。
有网友批，“台湾也有很多很多因大雨受到影响的灾民，不先解决自家问题，请不要拿人民的血汗，来成就无谓的政党。要先把自己顾好，才有资格去顾别国吧”。
还有网友讽道“上次台风你（赖清德）弹性处理，我卡在半路，我同事6点半出门，到公司不用上班，返家卡在麻善大桥，这就是赖神的德政！！”
昨日，蔡英文刚刚在推特以日文发文称，“对在西日本遭受严重豪雨的人民致上慰问之意，也祈福受灾地区和人民能早日恢复。台湾也常受到豪雨的侵袭，深刻体会豪雨成灾的严重性，台湾已做好准备，必要时可提供日本支援”。
岛内网友一样对此毫不留情，酸道“厉害了，我的蔡！台风礼拜三影响北台湾，不是说我们准备好抗台了，是说准备好要支援日本了！不知道是要支援器具还是人力，果然DPP（民进党）执政，连台风都不怕了厉害了”。
还有网友直批蔡英文“遇台风、救自己都来不及了，还救日本”“台风来了还是强台，先顾好台湾吧！”
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