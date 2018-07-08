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泰国政府开通普吉游船倾覆事故中文服务热线

泰国政府开通普吉游船倾覆事故中文服务热线
2018年07月08日 16:56 新华社
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　　原标题：（服务）泰国政府开通普吉游船倾覆事故中文服务热线及现场办公

　　新华社曼谷7月8日电（记者汪瑾）经中方推动，泰国普吉府政府8日起专门设立两个24小时中文热线电话：0066-76685394、0066-76685395，为7月5日发生的普吉游船倾覆事故遇难者家属提供咨询服务。

　　泰外交部领事司认证处将派员赴普吉现场办公，为遇难者家属办理“死亡证”泰方认证提供便利。地方政府也将全力以赴做好搜救、救助伤员和安抚家属工作，并同中方保持密切配合和协调。　

　　此外，中国驻宋卡总领馆已于7月6日开通普吉游船倾覆事故24小时证件服务绿色通道，方便涉事游客及家属办理旅行证等相关事宜。热线电话：0945956158（国内请拨打0066-945956158）。（完）

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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

泰国普吉游船
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