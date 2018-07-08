中方参与普吉翻船事故救援 涉事船主被泰警方起诉

原标题：打捞“凤凰”号！中国救援打捞队在现场

中国驻泰国大使馆确认，截至8日上午9时，中国公民有41人在泰国普吉翻船事故中遇难。截至目前，事故共造成42人死亡，一人遗体尚未完成打捞，仍有14人失踪。

海军开始打捞

泰国海军8日对“凤凰”号展开打捞作业。

图为泰国海军船准备从码头出发。（新华社记者杨舟摄）

在距泰国普吉岛10多公里的海面上，4艘泰国海军舰艇、一只皮划艇7日紧张搜救，一架泰国海军直升机在空中盘旋。潜水员轮流从皮划艇上潜入海中。在这片海面下44米处躺着翻沉的“凤凰”号游船。

泰国海军司令纳里·巴吞素万承诺：“不找到最后一个人，搜救工作决不会停止。”

他说，为搜救失踪游客，泰国军方及民间派出800余人参与搜救，海军舰船和直升机还有渔船在出事海域24小时参与搜救。

中方救援队加入

两支来自中国的救援队8日参与泰方组织的救援打捞工作。一支为12人组成的交通运输部广州打捞局救援队；另一支是来自浙江的民间队伍公羊救援队。

图为广州打捞局援助人员在泰国海军作业船上。（新华社记者杨舟摄）

中方搜救人员携带压缩空气机和气瓶等专业设备，乘坐泰方提供的救援船抵达事故海区展开工作。

图为公羊队救援人员准备出海。（公羊队提供）

根据泰国官方消息，已完成身份确认的遇难者人数为18名，法医团队正在加紧确认其他遇难者身份。

警方立案起诉

事故调查方面，泰国警方已立案，正在收集证据。

警方向涉事两艘船的船主声明了对他们的起诉：“艾莎公主”号船长被诉因疏忽造成他人身心受损害；“凤凰”号船长被诉因疏忽造成他人死亡。

当地时间5日17时45分左右，两艘游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，发生倾覆并沉没。其中，“凤凰”号上载有105人，另一艘“艾莎公主”号载有42人，两船上共有127名中国游客。“艾莎公主”号上42人已全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。

幸存者说，他们上船时并不知道，泰国气象部门此前发出预警，因海上风浪禁止普吉海域船只出港。开船时已经开始下雨，“没有人告诉我们那天海上会有大风浪”，幸存者姚尚军告诉记者。

7月7日凌晨，在泰国普吉岛，翻船事故幸存者黄俊雄向中国驻泰国大使吕健（左）回忆逃生经历。（新华社记者秦晴摄）

幸存者黄俊雄说，“凤凰”船舱开始进水的时候大家都很害怕，但船员们还是没有让他们出去，等船身已经倾斜很严重了才拼命让乘客离开船舱。

责任编辑：张玉