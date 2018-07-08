泰沉船已致41名中国公民遇难 凤凰号船内画面曝光

原标题：泰国沉船事故已致41名中国公民遇难 “凤凰号”船内画面曝光

中国驻泰国大使馆确认，截至8日上午9时，游船倾覆事故已致42人遇难，其中41人为中国公民，另有1名遇难者遗体因尚未打捞上岸无法辨认身份，仍有14人失踪。目前，“艾莎公主”号上42人已全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。

中方救援队与泰方一起展开救援

目前，泰国普吉岛游船翻船事故救援工作已经不间断持续超过60小时。

7日，来自中国交通部的10人救援队和来自浙江海宁的7人救援队抵达普吉，随身携带了潜水器材和多波速雷达等设备，同泰方一起展开搜救。

8日上午，两支来自中国的救援队也加入泰方组织的救援打捞工作。一支为12人组成的交通运输部广州打捞局救援队，另一支是来自浙江的民间队伍公羊救援队，均乘坐泰方提供的救援船抵达事故海区展开工作。

△中方救援队参与搜救工作/视觉中国

参加搜救工作的泰国海军司令纳利·巴吞素万表示，不找到所有失踪人员不会停止搜救。

事发海域500米范围搜寻已结束

当地时间7日下午，泰国普吉府尹、泰国皇家海军、地区警察局和普吉府公共卫生部门召开联席记者会，通报了事故救援的情况。泰国皇家海军官员在记者会上介绍说，当天泰国海军出动的救援力量，包括5架直升机和13艘搜救船，此外还有多名潜水员潜入“凤凰”号沉没区域进行搜寻。

△沉船事故搜救工作继续/视觉中国

目前救援人员已完成对出事地点周边500米范围内海域的搜寻，这一区域已几乎不可能再发现生还者或遇难者遗体。但泰方的搜救行动仍将继续。8日，搜寻区域将进一步扩大到皮皮岛附近海域。

搜救难度在于沉船超过90°横倾

8日早，来自中国搜救队的10名搜救人员乘船前往沉船海域，继续和泰方潜水员轮流对水下沉船进行探摸。7日，中方潜水员下潜后，发现一名失踪者遗体，由于被船压着，潜水员无法将其拉出。

据悉，沉船海域水深42米，潜水员每次下潜只有20分钟，随后就需要缓慢出水，每上升10米停一下进行减压。目前水下搜救的难度在于沉船超过了90度的横倾，水下能见度低，潜水员进客间寻找困难，舱内的杂物也影响舱内搜寻。

遇难者家属已陆续抵达普吉当地医院

据悉，泰方将在普吉的两个机场设置服务站，做好家属接待和善后工作。此外，涉事游客家属的签证绿色通道目前也已经开启。

△普吉岛沉船事故中遇难的游客家属抵达普吉岛机场/视觉中国

办理者只需携带普吉落地签和加急签证办理所需的材料，提交护照即可领取签证。

材料包括护照、本人照片2张、往返机票订单以及亲属关系证明文件。如有问题，可以联系泰国驻华大使馆（北京）游客家属求助热线：（+86）18311452813；泰国驻上海总领事馆游客家属求助热线：（+86）18616228639。

据泰方消息，普吉岛沉船事故的遇难者家属已于8日早晨陆续抵达普吉当地医院。

警方指控鲁莽行动致沉船死伤 两船长均否认

此外，泰国媒体称，警方7日对两艘游船的船长提起指控。一名警官称，50岁的“凤凰”号船长被控鲁莽行动致死致伤，以及鲁莽行动致他人身体和精神伤害。58岁的“艾莎公主”号船长则被控鲁莽行动致他人身体和精神伤害。而2名船长均否认全部指控。目前，泰国方面已经成立了委员会对此事进行调查，并对责任人采取行动。截至目前，警方已经询问了50余名目击证人。

目前，事故搜救工作仍在进行中。

责任编辑：张玉