卸任1个月后 原审计署总审计师新职务公布

原标题：卸任1月，审计署总审计师新职务公布

最新消息，国家审计署原总审计师李晓钟已转任中华全国总工会党组成员。

《河北工人报》报道，7月2日至6日，全国工会经审干部培训班在河北省举办。中华全国总工会党组成员李晓钟在讲话中强调，各级工会要结合工会经审工作实际情况，把贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，作为当前和今后一项重要政治任务切实抓紧抓好。

李晓钟

6月15日，国务院任免国家工作人员，免去了李晓钟的审计署总审计师职务。1个月后，李晓钟的新职务公布，而且报道显示，他仍负责审计相关的工作。

李晓钟出生于1963年2月，河南淮滨人。他长期在审计系统任职，早年曾任河南省郑州市审计局干部，1990年进入审计署工作，先后在驻郑州特派员办事处、驻上海特派员办事处、驻武汉特派员办事处等处任职。



2014年3月，李晓钟出任审计署办公厅主任，8月转任审计署总审计师，后兼任审计署机关党委书记。

李晓钟简历

李晓钟，男，汉族，1963年2月出生，河南淮滨人，1986年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，河南大学法学院法律专业毕业，大学学历，审计师。

现任中华全国总工会党组成员。

1981年9月——1984年7月，中州大学企业管理系工业财务会计专业学习；

1984年7月——1990年12月，河南省郑州市审计局干部、科员、综合审计科副科长；

1990年12月——1993年9月，审计署驻郑州特派员办事处审计五处干部、主任科员；

1993年9月——1999年4月，审计署驻郑州特派员办事处审计五处副处长、综合处副处长、工业商贸审计处副处长（1995.09—1998.07河南大学法学院法律专业在职大学学习）；

1999年4月——2000年8月，审计署驻郑州特派员办事处综合审计处处长（其间：2000.02—2000.05河南省委党校第21期处长进修班学习）；

2000年8月——2002年6月，审计署驻郑州特派员办事处行政事业审计处处长（1999.09—2001.06东南大学马克思主义理论教育专业硕士研究生课程班学习）；

2002年6月——2007年5月，审计署驻上海特派员办事处党组成员、副特派员；

2007年5月——2009年2月，审计署驻上海特派员办事处党组副书记、纪检组长；

2009年2月——2010年6月，审计署驻武汉特派员办事处党组书记、副特派员（主持工作）；

2010年6月——2011年7月，审计署驻武汉特派员办事处党组书记、特派员；

2011年7月——2014年3月，审计署驻上海特派员办事处党组书记、特派员；

2014年3月——2014年8月，审计署办公厅主任；

2014年8月—— 2018年6月，审计署党组成员、总审计师。

2018年7月，中华全国总工会党组成员。

责任编辑：吴金明