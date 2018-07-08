普吉沉船今晚将拖至浅水区 泰：失联者仍有望生还

原标题：回家了！普吉岛幸存者回杭，和亲人流泪相拥！记者对话凤凰号船主：我没有跑路

最新消息

凤凰号预计今晚拖至浅水区

泰方：失联者仍有生还可能

7月8日上午，泰国救援人员再次出海打捞沉船“凤凰号”。泰方表示：搜救最深可以潜到42米处， 预计今晚能将凤凰号从海底40多米的位置拉到浅水海域，失踪者仍有生还可能。

钱报记者跟随泰国搜救队

整体打捞凤凰号

7月8日一上午，泰国救援人员再次出海打捞沉船“凤凰号”。当地时间8点55分（北京时间8点55分），天空挂着细雨，钱江晚报记者抵达搜救船只所在的攀瓦角码头。当地时间9点左右，记者登上泰国Hua Hin（华欣）皇家号军舰。

救援船只出发

在二层的甲板上，钱江晚报记者看到橡皮艇已经充气完毕，斜放在一旁，几名搜救人员正在讲几条潜水缆绳盘成“8”字型。当地时间9点34分（北京时间10点34分），搜救船只开始发动，逐渐驶离码头，前往指定搜救区域。

半小时后救援船只将抵达搜救地点，今天的计划是将凤凰号从海底40多米的位置拉到浅水海域靠岸位置。

钱报记者对话“凤凰号”船主

我没有跑路，一直参与救援

TC潜水店旧店已关门

7月5日泰国沉船事故发生后，网上有传言，涉事“凤凰号”所属公司的负责人张文豪疑似跑路。

7月8日下午，钱江晚报记者辗转联系采访到了张文豪，他表示，出事后自己一直在参与救援，并没有逃跑。

张文豪被传跑路的原因之一是，事发后他原来的店关门了，人也搬走了。张文豪回应说，关门是因为原来的店铺租期到了，他们换了新的地方，就在原来店铺的不远处，继续办公。

钱江晚报记者见到张文豪时，他显得很疲惫，他的妻子正在配合当地警方做调查。张文豪告诉记者， 他对网上的质疑、评论 、诋毁， 都不意外，就是觉得无奈，因为事故发生后，他并没有不去救援。

据他所说，当天事故发生后，出事船只上的船员告诉他船翻了。张文豪第一时间从店里赶到港口，联系海事部门，请求救援，同时也组织有船的朋友， 开出去救人。救援过程， 他们夫妻俩乘坐一艘船前往事发地点 ，因为海浪太大 ，开出一段时间后，那艘船也差点沉了。

随后，张文豪清点人员，垫付款项 ，并配合警方调查，“如果谁再有质疑 ，可以去 海事部门调取录音。”

回家了

他们和亲人流泪相拥

今日上午钱江晚报记者致电海宁前方工作组秘书长、海宁市旅游服务中心主任朱红刚，得到确认称：海宁此次赴普吉的6名人员，今晨七点半已于普吉登机回国。

12时许，钱江晚报记者在杭州萧山机场国际到达处看到，几位接机家属和工作人员已经在这里等候了。他们面色沉重，不时讨论，交谈间时而哽咽。

钱江晚报记者记者试图和一位黑衣男子沟通，他擤了擤鼻子，轻轻挥挥手表示拒绝。

首批幸存伤员乘坐航班应该为CA718次，预计11点55分抵达，目前延迟到了12点30分抵达杭州萧山机场。

12点10分左右，有家属已经等候在萧山机场

12点34分左右，机场信息广播：由普吉飞来的CA718次航班已经到达。 听到这个消息，原本低着头的家属们抬起了头，开始焦急的望向出站通道。

第一名幸存者先出来，是个未成年的孩子，被家人用毛巾包住，紧紧地抱在怀里。

另外一位幸存人员，一出来就和家属紧紧地抱在了一起，脸贴着脸。

五位轻伤者检查后无大碍

离开医院回家

下午2点11分，钱江晚报记者看到五位从泰国返回的轻伤者陆续到达海宁市人民医院，其中包括一位未成年女孩，目前医生正在给伤员做检查。

下午2点40分左右，第一位检查完的女士从海宁市人民医院走了出来。她姓陈，48岁，穿格子连衣裙，松散地挽着头发，这次是一个人去的泰国。

陈女士的身体没什么大碍，可以出院了，她左脚脚趾有包扎，右手手背挫伤，所以有淤青，整个人头发凌乱，看起来疲惫不堪。她走得很匆忙，连声对身边的人说自己没事，只是小伤。陈月梅的弟弟带了一大束鲜花来接姐姐，接过鲜花后，她和弟弟拖着行李很快上车，离开了医院。

和陈女士相比，另外一名检查出来的女性伤者情绪要低落很多，她用白纱遮住了脸，也是脚步匆匆，旁边的亲属说，“一切都好，没事的，没事的。”

海宁市人民医院副主任医师、医务科科长苏旭红向媒体通报检查情况。

苏旭红介绍，今天来医院检查的人员共5名，医院为他们开通了绿色通道，抽调了医院的最优力量来为游客检查。目前一名游客有轻微的吸入性肺炎，需要留院观察。其余4人已经全部出院。苏旭红表示，接下来主要关注的就是心理状况，医院也已经建档会做跟踪。

下午3点35分，所有来院检查的遇险者都已离院回家。最后离开的是一位男性遇险者，或因呛水引起轻微吸入性肺炎，院方表示后期会安排呼吸科医生跟进治疗情况。

来源：钱江晚报/浙江24小时记者 陈伟斌 黄小星 俞任飞 俞跃 詹丽华 郑阳

责任编辑：张玉