泰国沉船事件首批6名游客回到浙江家中

回家了！首批6名游客全部回到海宁家中！泰国沉船事件最新调查结果出炉

7月8日，泰国沉船事件中来自海宁的首批四名轻伤人员和两名未登船人员已从萧山机场返回海宁，其中5人在海宁人民医院接受了全面检查并都已出院，另一人感觉自己身体无大碍，在抵达医院后就直接回家了。

[最新消息]

△15时20分，海宁市人民医院副主任医师、医务科科长苏旭红向媒体通报检查情况。

苏旭红介绍，今天来医院检查的人员共5名，医院为他们开通了绿色通道，抽调了医院的最优力量来为游客检查。目前一名游客有轻微的吸入性肺炎，需要留院观察。其余4人已经全部出院。苏旭红表示，接下来主要关注的就是心理状况，医院也已经建档会做跟踪。

截止到15时30分，5名游客都已出院。

据悉，在6名归国游客中，其中一人感觉自己身体无大碍 ，就直接回家了。

7月8日下午，泰国沉船事件中来自海宁的首批四名轻伤人员和两名未登船人员乘坐航班CA718次抵达杭州萧山机场，12点34分左右，机场信息广播：由普吉飞来的CA718次航班已经到达。听到这个消息，原本低着头的家属们抬起了头，开始焦急的望向出站通道。

第一名幸存者先出来，是个未成年的孩子，被家人用毛巾包住，紧紧地抱在怀里。

△披着彩色披肩的是幸存人员

另外一位幸存人员，一出来就和家属紧紧地抱在了一起，脸贴着脸。

最新调查结果：

船长负主要责任 凤凰号未超载

7月5日下午，载有127名中国游客的两艘游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆。

8日上午，中国救援队再次赶往事发海域展开搜寻工作，同时，泰国官方再次举行普吉沉船事件发布会，通报最新搜救进展。

泰方表示，泰气象局4号曾发布预警，禁止普吉海域船只出港。泰方还称，据目前消息，“凤凰号”船只没有超载。

对于相关责任人的调查情况，泰警方目前认为船长负主要责任，但船长对此否认。

目前，两位船长已接受调查。普吉岛事件调查小组将进一步扩大范围。

泰方还表示，目前尚处于72小时“黄金救援期”，泰方将尽全力进行救援。

目前，泰国政府已出台了关于遇难者赔偿方案的文件。

责任编辑：刘德宾 SN222