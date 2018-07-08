泰方官员发布会鞠躬道歉 41名遇难者中有13名儿童

泰方确认，在已打捞上来的41名遇难者中，有8名男孩、10名成年男性、5名女孩、18名成年女性。

发布会现场，泰方官员鞠躬道歉↓

受天气条件限制，目前“凤凰”号的打捞工作只能暂缓进行，明天将继续打捞工作。

责任编辑：张玉