普吉沉船事故遇难者家属：不敢看照片 怕见到亲人

原标题：普吉沉船遇难者的辨认相册 | 深度报道

记者/石爱华

▷对失联者的搜寻仍在继续之中

在普吉岛VACHIRA医院二楼的一个房间里，放着一本A4纸订成的相册，那上面是遇难者的照片。家属们被编好号，一个个叫进来，辨认上面是否有自己的亲人。

泰国当地时间7月5日下午5点45分左右，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域，突遇特大暴风雨发生倾覆事故。在沉没的凤凰号上，有浙江海宁海派家具公司（以下简称海派公司）的37名员工和家属，事发后，一度有18人失联。

三天之后，失联者人数在下降，遇难者人数在上升。一些人，在异国与亲人永远分别；另一些人，仍然在煎熬中等待。

▷悲痛中的家属

消失的父女

7月7日凌晨2点，一群人匆匆的离开了浙江海宁。辗转11个小时后，航班在普吉岛落地。

海派公司遇险人员的第一批家属终于抵达了泰国。此时，在机场的志愿者们已经等了三四个小时，但直到飞机落地前，翻译志愿者叶贝琪也没想好，该用什么样的表情来面对他们。

家属们相互搀扶着从机场走了出来，他们向志愿者询问是否有最新的搜救进展，但并没有什么好消息出现。家属们反而先要面对更艰难的“考验”，他们将被安排去辨认，遇难者中是否有自己的亲人。

游船遇险之后，大部分被打捞上来的遗体，都被暂存于普吉岛的VACHIRA PHUKETHOSPITAL，这里也是当地最大的医院之一。

医院大厅临时被设为落水游客以及家属的服务中心，有不少留学生、华裔导游赶来承担起志愿者的工作。二层的候诊大厅已经被改为信息中心，服务台摆着饮料和食物，等待着家属的出现。

下午3点，海派公司的第一批家属到达医院。聚集在这里的媒体围了上来，响起了一片快门声。对于这样的阵势，有些家属感觉不舒服，戴上了口罩。

辨认遗体的工作在医院二楼的一个房间里进行，家属们以家庭为单位取号排队，同时都配有一名翻译和接待人员，陪同他们一起等候。

在沉没的凤凰号上，有37名海派公司的员工和家属，最初事发时，有18人处于失联状态。在等待辨认遗体的时候，有些家属已经哭了起来，他们多半已经从其他渠道确认了亲人遇难的消息。在事发两天之后，海派公司的员工和家属中，还有8个人没有找到。

在医院等待辨认遗体的，有十七个中国家庭，方奇排到了第十号。他是替妻子的姐姐申琳而来。申琳是海派的员工，她和丈夫王皓以及6岁的女儿“小叮当”，一起参加了这次公司的福利游。

这也是“小叮当”第一次随父母出远门，翻船时，一家三口被大浪冲散，最后只有申琳一人被救了起来。

方奇很喜欢侄女“小叮当”，去年他自己也当了爸爸，生得同样是个女儿，已经有八个月大。若不是孩子太小离不开家，方奇和妻子很可能会跟着姐姐一家一起来普吉旅游。他没想到，最终以这种方式在泰国和姐姐团圆。

方奇和妻子5号晚上看到了泰国翻船的新闻，姐姐的手机一直打不通，他们只能不停刷新实时照片，在里面寻找姐姐一家的身影。方奇在一张救援艇的照片中发现了获救的申琳，心放下一半。但直到来到泰国，王皓和“小叮当”还是没有找到。

▷ 为家属服务的志愿者平台

“我不敢看”

普吉岛的天空已经放晴，气温接近了30℃。遗体辨认的进度很慢，有的家属感到憋闷，不停在人中位置涂抹提神药膏。

辨认遗体是通过照片来进行，遗体经海水一泡，一些遇难者的面孔已经和原来有所区别，即便是亲人也可能不会一眼认出。警方建议家属们仔细登记失踪家属的样貌特征，实在难以确认的，还需要预约DNA鉴定。

查龙码头的打捞进度也会随时传到VACHIRA医院，下午传来消息，又有遇难者的遗体被找到了。

这个消息在医院的家属区里引起了一阵议论，方奇等不及了，拉着志愿者和翻译找到警方，希望先确定，刚刚发现的遇难者里，是否有姐夫和“小叮当”。

方奇的妻子在酒店陪着姐姐，她们更着急，妻子跟方奇建议：“最好和现场的打捞人员联系上，拿到一手的消息！”

一位穿制服的警察找到方奇，让他详细描述“小叮当”和姐夫王皓失踪时的穿着，以便确认最新发现的遗体中是否会有他们。

方奇尽量保持镇静，一边发微信和妻子确认家人穿着的信息，一边耐心回答警察的问题，但他捧着手机的双手却开始抖了起来。他怕警察真的拿来最新遇难者的照片，在里面看到姐夫和“小叮当”，“我真的不敢看。”

5号出海那天，六岁的小叮当穿着清爽的白色短裤、蓝色无袖背心，她左脚踝有一块青色的胎记，但因为太紧张，申琳突然记不起来，女儿的胎记是在哪边的腿上了。最后还是警察放大过去的照片确认，胎记是在左边。

王皓则是一米七多的中等身材，出海当天也穿了白色背心，下面是一条印着英文字母的黑白短裤，那天他还特意换上了一只白色的潜水手表，“按照他以往的习惯，应该是戴在左手上了。”

警察把方奇提供的信息同步翻译成泰语，让他放心，一旦有消息会马上通知。方奇听申琳说，发生翻船的时候小叮当和王皓应该都穿了救生衣。方奇和警察对话引起了其他家属更多的猜测，有人询问，落水者是否有可能被冲到附近的岛上，“请放心，已经有飞机在搜索了”志愿者说。

方奇突然想起来，王皓左手无名指上常年戴着结婚戒指，是侧面有钻的宝格丽银色款式。但申琳说，因为害怕潜水时把结婚戒指弄丢，7月5日出海那天，他们特意把戒指摘了下来。

▷ 医院贴出的部分游船乘客信息

“没有消息，就是好消息”

陪同方奇一起等待的，还有王皓的表哥陈力，他性子更急，每隔几分钟就要让旁边的志愿者再次确认，新打捞的遇难者中到底有没有表弟和小叮当。

下午五点半，遗体辨认进行到第七个家庭，陈力打算跟着七号家庭进去先看一眼照片，但因为人数限制，没能成功。

与此同时，志愿者带来了关于最新发现的五具遗体的消息：没有孩子，也没有穿黑白短裤的男人。方奇心情复杂，马上把这个消息告诉了妻子和申琳，妻子曾在机场说过，“没有消息，那就算是好消息”。

陈力也稍微松了一口气，在服务台拿了一盒黄瓜炒饭吃下，方奇还是没有食欲，只啃了一口别人给他的威化饼干。

泰国当地时间傍晚6点，7号家庭走了出来，他们中的一位女士告诉陈力，自己还是没有找到弟弟，回到座位她大声哭了起来，“我不知道以后该怎么办了，家里还有人要照顾，如果两头都垮了，我真的应付不来。”

哭声让悲观的情绪在家属中蔓延，所有人都身心俱惫，一个年轻女孩扶着膝盖、坐着睡着了。这时，一位泰国官员突然出现，大伙儿希望他能带来最新的搜救信息，刚睡着不久的女孩，也抬起头、期待地望着他。

但并没有什么实质性的消息，翻译说这位官员来自泰国的政府部门，将竭力帮助家属寻找亲人，他来去匆匆，家属们的情绪再次低落下来。

陈力觉得，在医院里，时间变得非常慢，发生了很多事情，好像已经过了一年，今天凌晨从海宁出发时的情景，已经变得非常模糊。

陈力刷手机上的消息打发时间，网上全是凤凰号遇难者被打捞的视频，陈力忍不住点开，看了一眼，又立刻按了关闭建。

遇难者相册

“10号家庭！”傍晚6点40多，有人在喊方奇和陈力去辨认遗体，他们从休息大厅穿过一条50米的走廊，在辨认照片的屋子门口坐了下来。等前一个家庭出来的时候，泰国警方再次强调规定，最多只能进入三个人和一位翻译，不许拍摄除自己亲属外其他遇难者的照片。

志愿者叶贝琪曾在7月6日带几个家属进入过辨认遇难者的房间，里面不大，有空调和椅子。所有遇难者的照片用A4纸打印出来，订成一本相册。家属一页一页的翻看，从里面寻找自己的家人。

叶贝琪每次进入这个房间，她都不敢在里面停留太久。

一个三十出头的男游客曾让叶贝琪带他进去过，尽管之前他已经猜测到，自己的孩子和妻子可能都遇难了，但在看到照片的时候，还是大哭起来。男人的脸剧烈的抽动，叶贝琪以前没发现，一个人哭的时候脸上会有这么多青筋。“我很害怕他那时候回头看我，因为我不知道要用什么样表情和眼神，才能让他好受一点。”

6点56分，9号家庭从房间走出来，负责翻译的女孩有点哽咽，“又找到一个，女儿和丈母娘找到了。”此时，海派公司的失联人数，从8个人变成了7个人。

方奇和陈力来不及跟9号家庭说话，就被叫了进去。

在他们进去的时候，下一个家庭已经在门口等待。其中一位上了年纪的老人，情绪有些激动，他从椅子上站起来对泰国警察说，很确定自己的老婆和孩子就在里面，因为人是他亲手送进去的。“她被捞上来的时候，我给她擦了脸，整理了衣服，是干干净净进去的。”

5分钟后，方奇和陈力走了出来，他们依旧没有找到“小叮当”和王皓。当地时间晚上8点，差不多所有家庭都看过了照片。

一些找到遗体的家属开始商量亲人的后事，不知道为什么，陈力也加入了讨论，他觉得，能把亲人的遗体运回家，才是最大的安慰。

7月8日上午，普吉岛翻船事故最新的失联人数降到了15人。方奇和陈力再次来到医院进行辨认。这一次，王皓和“小叮当”出现在了遇难者照片里。

（文中受访者均为化名）

责任编辑：张玉