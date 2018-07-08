姚明主席本科毕业作为代表发言:未来是你们的(图)

原标题：姚明主席本科毕业了

据上海交大微信公号报道，7月8日上午，在上海交通大学2018届本科生毕业典礼暨学位授予仪式上，38岁的中国篮协主席姚明作为毕业生代表发言，表达对母校上海交通大学的感谢。

“作为毕业生来说，今天我们就要踏入社会，每个人都憧憬着一个美好的未来。在这个时刻，我想说：‘在未来某个合适的阶段，试着把自己的未来与社会的结合起来。’因为只有这样才会给自己更大的空间去探索。这个社会可大可小，可能是一个群体，也可能只是自己的小家庭。不管怎么样，我们都会慢慢学会承担超出个人的责任。‘未来是你们的’，请允许我套用一句十多年前篮球场上的名言。相信我，当一个人花了7年38岁才本科毕业的时候，他知道他在说什么。”姚明在感言中说。

他还在发言中表达了对父母的感谢：“我要感谢我的父母。是你们的坚持甚至是固执，要求我在17岁踏入CBA职业赛场前做出承诺，一定要在运动员生涯结束后回到学校读完大学。”

据介绍，姚明在求学期间，除了认真学习，还积极参与学校各类活动。他曾以学长的身份在2013级上海交大的大学一年级新生送上寄语和祝福，并参加过“国乒交大行”活动，在校园行活动仪式上秀起了打乒乓球；上海交大120周年纪念日，姚明第一时间发来生日祝福：“祝母校120岁生日快乐！永远青春美丽！”

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，7月8日，还是姚明退役7周年的日子。

2011年7月8日，NBA对外公布了姚明退役的消息。此后7年间，姚明从一名篮球运动员，经历了上海交大大一新生、上海政协常委、全国政协委员、中国篮协主席等一系列身份的转变。

2011年7月姚明退役后，两个月后即宣布将进入上海交通大学安泰经济与管理学院求学，并于当年11月7日正式入学，学的是经济学类本科专业，采取单独授课与跟班授课相结合的方式，共需要修150个学分。

开学第一天，姚明坐在全教室最后一排，他的老师评价，“他下课帮老师擦黑板，没有明星架子”。

当时有记者问姚明，他完全可以请老师去学习，为什么还要选择体制内的学习？姚明对此表示，“自己还是需要一个学习的氛围。”

2011年12月，他在上海公共外交协会第一届理事会第二次会议上，被增补为副会长，还被聘为该协会荣誉大使。

2012年1月，姚明被增选为上海市政协常委，成为当时最年轻的上海市政协常委。一年后，2013年2月，姚明又当选第十二届全国政协委员。

在当选上海市政协常委当月，他又在上海市体育总会第七届委员会常委会第四次会议上，被增补为上海市体育总会副主席。

2017年2月，在中国篮协第九届全国代表大会上，姚明全票当选新一任中国篮协主席。

这一事件在当时引起轰动：这是第一次由社会人士担任中国篮球协会主席，打破了由体制内人士出任该职位的惯例，当年也被舆论评价为“中国篮协实体化改革元年”。

上任一年多来，姚明进行了大刀阔斧的改革，发布了CBA联赛未来五年的竞赛规划和改革措施，同时启动了双国家队制度。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，也由于各种与篮球有关的工作，使得姚明时隔7年毕业，于2018年拿到相应学位。他在8日的演讲中，回顾这7年求学生涯时自嘲道：“在校读书的几年中我不止一次想到过退出，特别是在上高数课的时候。”

这句话引起现场同学一片笑声，他继续说道，“而通过这一历程，我也更加相信学习的过程，比结果还要重要。”

“政事儿News”（微信ID：zsenews）撰稿/许腾飞

责任编辑：张玉