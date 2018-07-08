这家明星工厂蒸蒸日上 37位员工和家属遇沉船大难

原标题：梅雨霏霏悲普吉：蒸蒸日上的明星工厂，37位员工和家属遇沉船大难

8名男孩，

5名女孩，

10名成年男性，

18名成年女性。

这是泰国普吉岛沉船事故当中，中国游客最新的死亡人数数据。

每一个数字背后，都有一个家庭甚至几个家庭为之悲恸。而在浙江海宁的海派家具公司，悲恸之声尤为撕心裂肺——原本是梅雨时节生产淡季的假期福利，却成了很多人与至亲之人阴阳相隔的噩梦。

海派家具员工及家属，总计37人，集中遭遇了这场沉船大难。直至现在，这37人中，有19人获救，但仍有18人失联。

今天，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者前往浙江省海宁市，实地探访了海宁海派家具有限公司及当地政府相关部门，了解本次事故最新进展及其他相关情况。

公司正处于放假阶段

7月8日上午10点左右，记者来到位于海宁经济开发区杭平路9号的海宁海派家具有限公司（以下简称“海派家具”）。由于是周末，公司周边人员和车流稀少。在仓库门外，记者看到多辆大型运输车停靠在路边。在公司大门外，树立了几块常年招工的启示，包括沙发套缝纫工，沙发套划皮工等多个工种，工资待遇从4000元—13000元不等，另有提供宿舍及春节往返费用报销等福利。

公司保安告诉记者，海派家具为生产工厂，近期处于放假阶段。本次事件了解情况和处理的部门均在母公司——海宁海派智能家居股份有限公司。

随后，记者又前往位于隆兴路100号的海宁海派智能家居股份有限公司（以下简称“海派智能”）。

公司安保人员表示，目前公司内部正忙于协调处理相关事宜，如需进入采访，要事先联系内部人员，或者联系相应的政府部门。

记者又来到海派智能所处的经济开发区管委会。管委会工作人员表示，目前部门内各个科室人员大都已被派往协调工作，比如安抚相关家属情绪等，“周末都在加班加点，实在没有时间接受采访。”

中午12点左右，在海宁市宣传部门对接下，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者终于进入海派智能厂区内。由于正处于工厂生产的淡季，加上高温的原因，7月11日至7月18日，是海派智能及海派家具等公司放假期间。在厂区内，基本看不到人员走动，相应生产车间及仓库等都处于关闭状态。

不过，在大门两侧的停车区域，记者注意到依然有不少车辆停放。相关工作人员表示，目前海宁市政府成立的工作小组均在海派智能公司内工作，统一协调处理联络一应事宜。

7月6日上午，一条短信传来险情

此次前往普吉岛旅游的员工及家属共37人，于7月3日晚自由行从杭州萧山机场乘坐CA717航班赴泰国普吉机场，他们都是自己通过网上旅游公司订购去皇帝岛出海。

7月6日上午8时左右，海派家具负责人从泰国通过短信形式发来一份报告：

本公司前往泰国普吉岛旅游员工及家属37人遭遇重大险情，5日下午5点多遇到了五年来最大的风浪，目前还有18人失踪，寻求政府帮助。

接报后，海宁市委、市政府高度重视。海宁市委书记朱建军、市长曹国良立即做出批示，要求相关部门立即启动应急预案。海宁市长曹国良召开紧急会议，部署救援处置工作。成立了赴泰国工作组和本地工作组，分别赴泰国和在海宁市内开展工作，并与中国驻泰国大使馆对接联系，抓紧核实信息，寻求帮助。组成了工作团队进驻海派公司开展安抚家属等后续处置工作。

同时，企业也派出5名管理人员赶赴泰国，参与救援工作。

据海宁市政府相关工作人员表示，目前，已有第一批公司员工返回海宁当地，在当地医院接受治疗。同时，7月8日下午，将有新一批的政府工作人员及家属出发前往泰国，对于最新情况将于稍后进行统一通报。

7月8日12时31分，首批在事故中未受伤或轻伤的6人（其中3名为海派员工，3名家属，包含1名儿童）乘坐CA718次航班抵达杭州萧山机场，海宁市赴泰旅游重大险情应急处置工作领导小组的工作人员、涉事亲属、海派公司员工、社区工作人员等提前赴机场接机。

14时，5人到海宁市人民医院接受进一步身体检查。医院开通绿色通道，为他们检查身体，5人中，1人有轻微吸入性肺炎，其余为体处伤，均已出院回家休养。医院后期还将继续随访，并做好心理干预。

7月8日下午15时50分，海宁市长曹国良带队，11名政府工作人员飞赴泰国，将参加救援和善后工作。

这37人中，目前已有19人获救，18人（涉及11个家庭）失联，其中10名女性，5名企业员工，13名家属。

公司正打算上市

为什么一家公司员工会在此时集团出游呢？

梅雨的7月是沙发企业传统的生产淡季，而海宁当地炎热多雨，海派智能公司特地为员工放了一周的假，在此期间，不少公司中高层前往泰国普吉自由行，另有一批公司员工前往日本。

据浙江新闻客户端报道，7月7日上午，在海宁文宗路上的海宁出入境业务办证大厅，一位中年男士愁眉紧锁，正在等护照。

“我下午必须赶过去，弟弟需要我。”汤先生说，弟弟已经联系上了，但是他情绪快崩溃了。

他和亲弟弟都是海派家具的员工。弟弟2004年就进厂了，当时工厂还不叫海派家具有限公司，经过十多年打拼，已做到生产副总。这次，弟弟一家三口都去了普吉岛。

“只有弟弟一人获救了，侄女找到已经遇难，弟媳还没找到，一个完整的家没了。”汤先生痛心地说，侄女才7岁，一直在安徽老家由爷爷奶奶带，7月2日放暑假才来海宁团聚，没想到……

“如果不做上小领导，是不是就不去旅行了，就不会遇到这场灾难了？”汤先生喃喃自语，弟弟从一个车间工人做起，工作那么努力，这下什么都没了，生命太脆弱了。

由于船难事故，海派公司董事长及部分高层目前仍在泰国处理相关事宜，原定于7月9日的复工期或将推迟，据公司员工透露，7月9日公司行政部门应该正常开始上班，但正常生产似乎会有延迟。

据悉，在普吉岛事故发生的同时，海派智能董事长许月莲正在周边东南亚国家出差，了解到消息之后立即赶往现场，同时向海宁市政府求助。

据钱江晚报7月6日报道，海派家具厂的副总周峰也和员工们一起参加了此次普吉岛之行旅游。据介绍，这次旅游的主要成员是海派家具厂的中层员工，大多数都带了家属，老总也去了，但没有上船。

周峰的叔叔介绍，自从得知事故发生的消息后，他们就一直努力联系周峰，但至今没联系上。“我的哥哥，也就是周峰的爸爸一听到事故，血压一下子就高升到200多，周峰一家三口都在那船上啊，他们的儿子才11岁。目前我们还没决定是否立即赶到泰国，所以也希望通过媒体帮我们找找他们三口。我的侄子叫周峰，38岁，他老婆金苑苑，35岁，他们的儿子叫周正御，11岁，拜托有消息就告诉我们。”

周叔叔拿出自己的手机，让记者看周峰的朋友圈。

记者看到，从7月4日起，周峰就开始发在普吉岛的照片，最后一条正是事发当日上船后，他配文字“登岛，征服皇帝岛。”

图片上看是晴空一片，谁曾想几十分钟之后灾祸突然降临。

一名当地人士表示，“海派家具公司效益不错，在海宁当地也算是明星企业，旗下有不少的产业。”

海派智能家居官网显示，其是国内主要的沙发生产制造商，有员工1000余人，产品主销美国、日本、欧洲等地，年销售额超过10亿元。2016年公司沙发出口收入位居同行业（不含贸易公司）第四位。

据悉，2017年8月，海派智能家居开始接受上市辅导。

每经记者 沈溦 武敬栋

责任编辑：张玉