普吉倾翻游船经营者丈夫：为抗风而买 没过保修期

原标题：普吉沉船“凤凰”号经营者丈夫：为抗风买大船，还没过保修期

7月5日，两艘载有127名中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域发生倾翻。其中，“艾莎公主”号上42人全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。

豪华游轮“凤凰”号当天共载有105人，其中93名中国游客。截至目前，该事故共有42人遇难，其中包括41名中国公民，另有15人失踪。

“凤凰”号失事两天后，所有者和经营者终于出现了——据了解，该游船所属公司是TC DIVING，其公司负责人为张文豪的妻子。

张文豪在“凤凰”号上做潜水教练，船是在2016年由他的泰籍妻子向船厂定制的，在2017年秋季通过相关部门的安全检验，9月第一次下水。这也是这间潜水小店名下唯一的一艘船，张文豪的妻子负责船只的管理与经营。

去年9月凤凰号招来第一位船长，因为“胆子很小，在风雨小、能出海的天气都会惊慌失措，反而会影响到乘客”被解雇。接下来是第二位、事故发生时的船长Somjing Boontham，今年40多岁，20多年前便在船上工作，经验丰富，为人可靠。8日早晨，一位泰国警察向记者确认，船长自事发当晚至今被羁押。全文2686字，阅读约需5分钟

▲7月8日，张文豪接受新京报记者采访时。 新京报记者 彭子洋 摄

“我没跑路，搬家是在事发前”

重案组37号：有传言说你在“凤凰”号出事后搬家跑路，是真的吗？

张文豪：搬家是因为房租到期了，搬了两天，出事前一天就开始搬了，有点东西没收拾完，5号差不多收尾搬完，下午船就出事了。搬家和（沉船）这件事没有任何联系。

重案组37号：这几天你都在做什么？

张文豪：一直都很忙。第一天忙着救援、联系，第二天救援大部分交给泰国政府了，忙着统计数据、联系医院、保险公司等协调事宜，也有家属陆续赶过来，我也负责接待。有很多志愿者在帮忙，也没顾得上总结这次事故，我是今天上午被别人告知，我跑路了，才想回应一下。

重案组37号：和伤者、乘客家属的交流如何？

张文豪：出事后我们去医院看受伤的人还有失联人员家属了，也希望游客没事，谁愿意看这么多人去世，毕竟是这个公司的，也和自己有联系，我们自己都受不了，出事后一直睡不好，心里有负罪感，压力也特别特别大，我和老婆互相都崩溃了，要赔多少钱还没想，我们本来没多少钱，可以借一下，更大的压力来自客人、家属。昨天我们去找客人的时候，他们情绪很激动。现在还有导游在医院，很多人劝我们让我们不要在医院呆了，怕大批量家属来了以后就不安全。我们非常想在医院陪着，但是他们看到我们心情会更不好，所以协调了大批的志愿者来帮我们。

▲7月8日，张文豪讲述救援情况。 新京报记者 彭子洋 摄

“当时以为救援成功了”

重案组37号：听到沉船事件你的第一反应是什么？

张文豪：救人，就是先救人。当时船长导游给我打电话说船有点歪，我让他们赶紧准备救援，那边就没声音了。我赶紧跑到码头通知海事局，海事局说他们的船也比较少，让我们也去，我们就通知了所有的同行，去了七八条船，我和老婆也去了，后来听说救回来90多人，想着是“凤凰”号上的人，就忙着往回赶。当时以为救援成功了，后来才发现很多不是“凤凰”号上的人。

重案组37号：游客有穿救生衣吗？事发后船长和船员没有及时疏导吗？

张文豪：公司的规定是每个人都发放，出发的时候要求客人每个人都要穿好，返航也是一样。有没有疏导我不知道，还在调查，船长和船员都是我老婆招聘的当地人，有资格证，因为我英语和泰语都说得不太好，不懂这方面。

之前有对船厂和船员有一些硬性的要求，要求遇到紧急情况疏导游客，也对导游和教练要求，出事了在自身安全范围内，优先救游客，但当时有没有做我不知道。至于船长和船员有没有责任需要具体调查之后才知道。

重案组37号：后来你们公司哪些人配合警方调查了？

张文豪：船长和船员都被警察带走问询了，还没结束，我们也没联系上。我老婆从事发当天晚上到7号中午一直配合警方问询，到现在都没有交流过，因为我不属于负责人，所以没叫我去。

▲张文豪公司的地上放着几提燕窝，准备送给游船乘客的家属。 新京报记者 彭子洋 摄

自由行游客组“临时大团”

重案组37号：你是公司的负责人吗？公司是什么性质？

张文豪：我老婆是负责人，她是泰国人，以前我通过网上招聘在泰国一家公司当深潜教练，干了三年多，她在公司当运营。后来单干，在泰国注册了公司，就想多挣点钱。

我相当于给老婆打工，她负责运营，我负责带潜水教练，公司除了一些船员船长，其他基本都是中国人。像我们这样的公司在普吉岛也有几家，竞争还行，现在处于旅游旺季。

重案组37号：船上的保险是什么样的？

张文豪：无论船还是乘客，保险都是买了当地最大额度的 ，金额需要问我妻子，我们正在积极地联系保险公司。

重案组37号：“凤凰”号主要接待的是哪些人？

张文豪：公司业务是针对中国游客的，通过代理然后接到客人，具体是我老婆负责运营，我负责船的潜水、深潜水，我以前就是深潜教练。

所以“凤凰”号当天接待的大部分也是中国游客，船上提供一个导游、一个领队。还有两三个潜水教练也是中国人，其他工作人员都是泰国人。90多人相当于一个临时的大团，好像是游客自由行通过淘宝卖家定的。

重案组37号：有网友质疑船只超载，以及有传言说船底有两吨水泥，有这样的情况吗？

张文豪：没有超载，“凤凰”号的荷载就是126人。有没有水泥我不知道，因为船是去年9月刚买的，在普吉岛这边的船厂定制的，算是当地游船中相当好的，属于豪华游船，还没有过保修期，维护都是船厂负责，船厂设计的。

重案组37号：怎么定下这艘船的？

张文豪：我老婆看了船厂提供的设计图纸，挺好看的就接受了，当地也很少有这种大船，不是为了接更多游客，是出于安全考虑，大船比较安全，抗风。

追访

中国驻泰大使：已对沉船事故立案调查

7月8日泰国当地时间11时40分许，泰国当地救援指挥部再次举行发布会，通报最新搜救进展。重案组37号（微信ID：zhonganzu37）了解到，剩余失踪游客基本失去生还可能。中国驻泰大使吕健出席，并表示已对事故原因立案调查。

▲7月8日，救援指挥部举行发布会通报最新搜救进展。 新京报记者 彭子洋 摄

吕健表示，事故发生以后牵动了许多中国公民和泰国公民的心，只要还有遗体和失联人员没有找到，搜救行动就还将继续。目前，关于事故的原因调查工作相关部门已经立案调查，中方有关部门和专家也将参与调查。

在发布会上，新京报记者提问：事故原因是否有初步调查结果？泰方称，对于事故调查最新进展，还不便公布。此外，预估对每位事故遇难者补偿140万泰铢，受伤者的医药费由泰方政府全额承担。普吉的救援中心已对遇难者及伤亡者家属进行一对一的服务。

同时，经过和泰方的商量，泰方决定在普吉的机场和医院成立服务站，有相关人员接待家属，在普吉府成立一个服务中心处理家属的相关诉求。中方工作组将配合泰方推进搜救工作，尽快调查事故原因，推进事件进展。

新京报记者 庞礡 李婷婷 张彤 潘佳锟

责任编辑：张玉