泰方就普吉沉船事故设立家属联络中心和接待中心

原标题：泰方就7.5普吉游船倾覆事故设立家属联络中心和接待中心

经中国驻泰使领馆和中国政府联合工作组与泰方协调，泰方已在普吉设立3个家属联络中心和接待中心，以做好涉事中国游客亲属来泰接待工作和协助家属处理善后事宜等。泰方提供的具体信息如下：

一、家属联络中心

1、普吉机场国际到达联络中心（热线电话0066-76351005、0066-76352363）

2、普吉机场国内到达联络中心

3、瓦集拉医院联络中心（热线电话0066-76361234）

家属抵达普吉后可到联络中心登记，泰方会安排食宿和交通，并提供懂中文的志愿者随行服务。

二、家属接待中心

1、地址：普吉府府署一层办公大厅

府署地址：Phuket City Hall， Amphoe Mueang Phuket， Chang Wat Phuket

2、24小时中文热线电话：0066-76685394、0066-76685395

家属接待中心将为家属提供咨询服务并协助家属处理善后事宜等。

来源：中国驻泰国大使馆

责任编辑：张玉