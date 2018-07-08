泰方就普吉沉船事故设立家属联络中心和接待中心

原标题：泰方就7.5普吉游船倾覆事故设立家属联络中心和接待中心
经中国驻泰使领馆和中国政府联合工作组与泰方协调，泰方已在普吉设立3个家属联络中心和接待中心，以做好涉事中国游客亲属来泰接待工作和协助家属处理善后事宜等。泰方提供的具体信息如下：
一、家属联络中心
1、普吉机场国际到达联络中心（热线电话0066-76351005、0066-76352363）
2、普吉机场国内到达联络中心
3、瓦集拉医院联络中心（热线电话0066-76361234）
家属抵达普吉后可到联络中心登记，泰方会安排食宿和交通，并提供懂中文的志愿者随行服务。
二、家属接待中心
1、地址：普吉府府署一层办公大厅
府署地址：Phuket City Hall， Amphoe Mueang Phuket， Chang Wat Phuket
2、24小时中文热线电话：0066-76685394、0066-76685395
家属接待中心将为家属提供咨询服务并协助家属处理善后事宜等。
来源：中国驻泰国大使馆
点击进入专题：泰国游船翻覆已致数十中国人遇难
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