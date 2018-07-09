强势围观 他们被网友赞为“中国第一天团”(图)

原标题：头条 | 强势围观！他们被网友赞为“中国第一天团”

平均年龄不到21岁

平均身高1.86米

动作整齐划一

步伐坚定有力

他们不是当红的“偶像男团”

却被网友亲切地称为

“中国第一天团”

▲7月3日，白俄罗斯明斯克，解放军仪仗队参加白俄罗斯举行的阅兵庆祝独立日。

近日

在白俄罗斯独立日阅兵式上

66人组成的中国人民解放军仪仗队

率先接受检阅

白俄罗斯媒体人赞不绝口：

中国军人英姿飒爽、动作整齐

方队走过时非常有气势

一次次精彩亮相

一次次完美表现

三军仪仗队伴随着共和国前进的步伐

逐步成为享誉世界的仪仗劲旅

▲7月3日，白俄罗斯明斯克，解放军仪仗队参加白俄罗斯举行的阅兵庆祝独立日。

步入新世纪

三军仪仗队官兵走出国门

积极与其他国家仪仗队开展友好交流活动

多次远赴俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥等国参加阅兵

展示国家形象，传递对他国的友谊

是中国向世界递出的一张“中国名片”

这张“中国名片”标准不低

任何天气条件下能纹丝不动

站立3小时以上

40秒不眨眼、不流泪

走百米不差分毫、走百步不差分秒

排面横看一堵墙

侧看一条线

纵看一个人

这张“中国名片”来之不易

练形体

头型不正别针子

身体上挺顶帽子

腰不当家别棍子

双腿不紧夹牌子

……

练正步

为达到“踢腿生风、落地砸坑”的标准

4公斤重的沙袋绑小腿

一踢就是成百上千次

有人曾经做过计算

一名仪仗队员

一年最少穿破7双皮鞋

5年踢出的正步

相当于一个两万五千里长征

检阅台前一分钟 训练场上十年功

海外阅兵同样艰辛

调整步幅差距

白俄罗斯军人正步步幅为80厘米

比我方步幅多出5厘米

为适应白方行进速度要求

解放军仪仗队反复训练调整

适应场地差异

天安门广场阅兵正步行进距离96米

莫斯科红场阅兵正步行进距离约240米

此外还有

时差和水土不服问题需要克服

▲资料图片：2015年5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行盛大阅兵，庆祝卫国战争胜利70周年。图为中国人民解放军仪仗方阵。

解放军仪仗队

是一支既年轻又资深的队伍

1952年的春天

为适应我国外交事业蓬勃发展的需要

毛泽东主席和周恩来总理亲自批示

从中央警卫队选调一批骨干组建仪仗部队

上世纪50年代

他们迎送了

第一批访问新中国的外国领导人

70年代

他们迎接了

首位访华的美国总统、日本首相

80年代后

他们每年要担负几十次

甚至上百次迎外任务

1997年7月1日

他们把五星红旗

高高升起在中国香港上空

1999年12月20日

他们把五星红旗

高高升起在中国澳门上空

2008年8月

他们成功担负了北京奥运会

开幕式升旗任务

……

礼仪之邦、大国风范

作为中国对外的重要窗口

解放军仪仗队

用实际行动向世界展示

威武之师

和平之师的良好形象

▲这是2018年6月6日拍摄的解放军仪仗队。新华社记者 丁林 摄

责任编辑：张迪