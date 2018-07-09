新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

强势围观 他们被网友赞为“中国第一天团”(图)

强势围观 他们被网友赞为“中国第一天团”(图)
2018年07月08日 21:46 参考消息
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：头条 | 强势围观！他们被网友赞为“中国第一天团”

　　平均年龄不到21岁

　　平均身高1.86米

　　动作整齐划一

　　步伐坚定有力

　　他们不是当红的“偶像男团”

　　却被网友亲切地称为

　　“中国第一天团”

▲7月3日，白俄罗斯明斯克，解放军仪仗队参加白俄罗斯举行的阅兵庆祝独立日。 ▲7月3日，白俄罗斯明斯克，解放军仪仗队参加白俄罗斯举行的阅兵庆祝独立日。

　　近日

　　在白俄罗斯独立日阅兵式上

　　66人组成的中国人民解放军仪仗队

　　率先接受检阅

　　白俄罗斯媒体人赞不绝口：

　　中国军人英姿飒爽、动作整齐

　　方队走过时非常有气势

　　一次次精彩亮相

　　一次次完美表现

　　三军仪仗队伴随着共和国前进的步伐

　　逐步成为享誉世界的仪仗劲旅

▲7月3日，白俄罗斯明斯克，解放军仪仗队参加白俄罗斯举行的阅兵庆祝独立日。 ▲7月3日，白俄罗斯明斯克，解放军仪仗队参加白俄罗斯举行的阅兵庆祝独立日。

　　步入新世纪

　　三军仪仗队官兵走出国门

　　积极与其他国家仪仗队开展友好交流活动

　　多次远赴俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥等国参加阅兵

　　展示国家形象，传递对他国的友谊

　　是中国向世界递出的一张“中国名片”

　　这张“中国名片”标准不低

　　任何天气条件下能纹丝不动

　　站立3小时以上

　　40秒不眨眼、不流泪

　　走百米不差分毫、走百步不差分秒

　　排面横看一堵墙

　　侧看一条线

　　纵看一个人

　　这张“中国名片”来之不易

　　练形体

　　头型不正别针子

　　身体上挺顶帽子

　　腰不当家别棍子

　　双腿不紧夹牌子

　　……

　　练正步

　　为达到“踢腿生风、落地砸坑”的标准

　　4公斤重的沙袋绑小腿

　　一踢就是成百上千次

　　有人曾经做过计算

　　一名仪仗队员

　　一年最少穿破7双皮鞋

　　5年踢出的正步

　　相当于一个两万五千里长征

　　检阅台前一分钟 训练场上十年功

　　海外阅兵同样艰辛

　　调整步幅差距

　　白俄罗斯军人正步步幅为80厘米

　　比我方步幅多出5厘米

　　为适应白方行进速度要求

　　解放军仪仗队反复训练调整

　　适应场地差异

　　天安门广场阅兵正步行进距离96米

　　莫斯科红场阅兵正步行进距离约240米

　　此外还有

　　时差和水土不服问题需要克服

▲资料图片：2015年5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行盛大阅兵，庆祝卫国战争胜利70周年。图为中国人民解放军仪仗方阵。▲资料图片：2015年5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行盛大阅兵，庆祝卫国战争胜利70周年。图为中国人民解放军仪仗方阵。

　　解放军仪仗队

　　是一支既年轻又资深的队伍

　　1952年的春天

　　为适应我国外交事业蓬勃发展的需要

　　毛泽东主席和周恩来总理亲自批示

　　从中央警卫队选调一批骨干组建仪仗部队

　　上世纪50年代

　　他们迎送了

　　第一批访问新中国的外国领导人

　　70年代

　　他们迎接了

　　首位访华的美国总统、日本首相

　　80年代后

　　他们每年要担负几十次

　　甚至上百次迎外任务

　　1997年7月1日

　　他们把五星红旗

　　高高升起在中国香港上空

　　1999年12月20日

　　他们把五星红旗

　　高高升起在中国澳门上空

　　2008年8月

　　他们成功担负了北京奥运会

　　开幕式升旗任务

　　……

　　礼仪之邦、大国风范

　　作为中国对外的重要窗口

　　解放军仪仗队

　　用实际行动向世界展示

　　威武之师

　　和平之师的良好形象

▲这是2018年6月6日拍摄的解放军仪仗队。新华社记者 丁林 摄▲这是2018年6月6日拍摄的解放军仪仗队。新华社记者 丁林 摄

责任编辑：张迪

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区