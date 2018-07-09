强势围观 他们被网友赞为“中国第一天团”(图)

原标题：头条 | 强势围观！他们被网友赞为“中国第一天团”
平均年龄不到21岁
平均身高1.86米
动作整齐划一
步伐坚定有力
他们不是当红的“偶像男团”
却被网友亲切地称为
“中国第一天团”
近日
在白俄罗斯独立日阅兵式上
66人组成的中国人民解放军仪仗队
率先接受检阅
白俄罗斯媒体人赞不绝口：
中国军人英姿飒爽、动作整齐
方队走过时非常有气势
一次次精彩亮相
一次次完美表现
三军仪仗队伴随着共和国前进的步伐
逐步成为享誉世界的仪仗劲旅
步入新世纪
三军仪仗队官兵走出国门
积极与其他国家仪仗队开展友好交流活动
多次远赴俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥等国参加阅兵
展示国家形象，传递对他国的友谊
是中国向世界递出的一张“中国名片”
这张“中国名片”标准不低
任何天气条件下能纹丝不动
站立3小时以上
40秒不眨眼、不流泪
走百米不差分毫、走百步不差分秒
排面横看一堵墙
侧看一条线
纵看一个人
这张“中国名片”来之不易
练形体
头型不正别针子
身体上挺顶帽子
腰不当家别棍子
双腿不紧夹牌子
……
练正步
为达到“踢腿生风、落地砸坑”的标准
4公斤重的沙袋绑小腿
一踢就是成百上千次
有人曾经做过计算
一名仪仗队员
一年最少穿破7双皮鞋
5年踢出的正步
相当于一个两万五千里长征
检阅台前一分钟 训练场上十年功
海外阅兵同样艰辛
调整步幅差距
白俄罗斯军人正步步幅为80厘米
比我方步幅多出5厘米
为适应白方行进速度要求
解放军仪仗队反复训练调整
适应场地差异
天安门广场阅兵正步行进距离96米
莫斯科红场阅兵正步行进距离约240米
此外还有
时差和水土不服问题需要克服
解放军仪仗队
是一支既年轻又资深的队伍
1952年的春天
为适应我国外交事业蓬勃发展的需要
毛泽东主席和周恩来总理亲自批示
从中央警卫队选调一批骨干组建仪仗部队
上世纪50年代
他们迎送了
第一批访问新中国的外国领导人
70年代
他们迎接了
首位访华的美国总统、日本首相
80年代后
他们每年要担负几十次
甚至上百次迎外任务
1997年7月1日
他们把五星红旗
高高升起在中国香港上空
1999年12月20日
他们把五星红旗
高高升起在中国澳门上空
2008年8月
他们成功担负了北京奥运会
开幕式升旗任务
……
礼仪之邦、大国风范
作为中国对外的重要窗口
解放军仪仗队
用实际行动向世界展示
威武之师
和平之师的良好形象
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