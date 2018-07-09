近20省市出台新政支持社会办医 湖北“非禁即入”

图为工作人员给严胜珍老人（中）宣传居民医保政策。中新社发 张娅子 摄

原标题：全国近20省市出台新政 社会办医再迎密集政策红利

社会办医正迎来央地多重政策力挺。据《经济参考报》记者不完全统计，上半年已经有近20省市发布促社会办医新政，涵盖降低准入门槛、提高审批效率、提供财税和投融资支持等多项关键内容。在专家看来，社会办医步伐再提速，将为公立医院破除垄断以及医改的深入推进提供又一“强心剂”。

我国社会办医正呈现蓬勃发展势头。国家统计局近日发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年年末全国共有医院3.0万个，其中公立医院1.2万个，民营医院1.8万个。相比2016年，公立医院数量减少了约1000家，而民营医院增长了2000家。

不少业内人士表示，医疗改革进程的加快，是公立医院总数量减少的重要因素之一。社会办医是中国医改的一大关键点，在政策利好持续释放下，有望引发社会办医新高潮。

《经济参考报》记者梳理发现，今年以来，包括湖北、湖南、山西、福建、天津、浙江等近20省市就促进社会办医出台支持政策。其中，湖北省提出按照“非禁即入”的原则大力支持社会办医发展，山西省明确发展社会办医23项主要任务和政策措施，浙江省还成立了首个社会办医医联体，75家社会办医医疗机构加入。

国家层面也是重磅政策连发。近日国家卫健委发布《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》，核心内容是深化“放管服”改革，二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”。在业内人士看来，这意味着社会办医门槛将大大放开。

“为医疗机构与医护人员审批注册流程‘松绑’，切实解决了准入门槛高、前置审批程序繁琐问题，为社会办医扩容提供了更多便利。同时，也有利于社会资本与社会需求紧密结合，做大做强做优健康服务市场。”中国宏观经济研究院副研究员关博在接受《经济参考报》记者采访时表示。

不过，在中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明看来，目前，我国非公立医院占全国医院总数的60%，但服务量仅占20%。非公立医疗机构的发展仍处在初级阶段，起点低、底子薄、整体层次不高，竞争力较弱。

打造高质量非公立医院成为未来社会办医的重要方向。关博告诉记者，从世界主要国家医疗卫生机构构成结构来看，公立医疗机构更多提供基本医疗卫生服务，发挥健康服务体系中“保基本”功能，社会办机构注重非基本、更高水平的服务形式，并延伸产业链，相互之间合作远大于竞争。

记者 班娟娟 北京报道

来源：经济参考报

责任编辑：张义凌