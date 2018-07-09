高招诈骗花样翻新 教育部提醒莫轻信“提前录取”

原标题：高招诈骗花样翻新教育部发防骗提示

新京报讯 （记者王俊）2018高考结束，各地填报志愿也落下帷幕，录取工作紧锣密鼓进行，这个时间段也是涉高考招生类诈骗的高发期。花钱进名校、内部有指标、提前发奖学金等花式骗法已经在路上。

记者注意到，教育部、各地教育厅等部门几乎每年在高招季都会发布相关注意事项，提醒考生和家长。

教育部表示，随着技术发展，不法分子的诈骗手段不断翻新，一些招生诈骗披上信息化外衣后又卷土重来。因此列举了诈骗分子常用的伎俩，并针对性地给出防范提示，希望考生和家长们认真查看，谨防被骗。

提示 1

助学金正规申请 个人信息别外泄

2016年，山东临沂的高三毕业生徐玉玉以568分的成绩被南京邮电大学英语专业录取。当年8月21日，刚收到大学录取通知书的徐玉玉接到诈骗电话，被陈文辉等人以发放助学金的名义，骗走了全部学费9900元。随后，徐玉玉在报警回家的路上猝死。

2017年9月15日，山东省高级人民法院裁定驳回陈文辉、黄进春、陈宝生的上诉，维持被告人陈文辉无期徒刑，剥夺政治权利终身等判决。

教育部提醒考生，当接到自称教育、财政等部门工作人员的电话，要发放“国家助学金”、“返还义务教育费”、“助学扶助款”等时，考生及家长要主动与当地教育部门或学校联系求证。不要随意透露家人姓名、电话、职业等相关信息，坚持做到不透露、不相信、不理睬。

全国学生资助管理中心也发布预警强调，无论是哪个单位、个人提供资助，都不应要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作。如有类似要求的，学生和家长可先向学校老师和当地教育部门咨询，千万不要擅自按照对方要求操作，以免上当受骗。

提示 2

提前录取莫轻信 官网查看最保险

小王收到自称某大学招生办的电话，称因艺术类院校提前招生，小王的录取状态为“自由可投”，如果想被学校录取，需提前交纳学费，否则有退档无法录取的风险。信以为真的小王向对方支付了8000元。

针对这种情况，教育部表示，高招提前批次录取主要针对的是军事、国防、艺术类院校考生，录取工作全部实行异地远程网上录取，由专门的计算机系统按志愿和投档规则投档，不受任何人为因素影响。对于收到的任何以招生为由的电话短信，不要相信，考生可通过教育考试院官网查询录取信息，切不可“病急乱投医”，以免上当受骗。

提示 3

内部指标空虚有 军校招生标准同

小刘一心想报考军校成为国防生，可分数还差一点，此后他收到自称为某军校招生办主任的电话，称学校有“内部招生指标”，如果小刘想上军校，得先交保证金。为打消小刘顾虑，对方还通过QQ给小刘看了学校的招生公文，小刘对此深信不疑，当即交付保证金5000元。

教育部发布防范提醒指出，军校招生与其他地方高校招生相同，有严格的程序和规定。军校招生没有“内部招生名额”的说法，军队和武警部队不允许任何个人私自携带招生公文，招生过程也不存在向考生或家长展示公文这一环节。诈骗的最终目的是缴费，考生及家长不要上当受骗。

提示 4

培训补课要分清 实地查看最重要

唐女士收到女儿娜娜老师的QQ信息，称可让其女儿报名上某大学的学前培训班。唐女士向对方转账1200元，后电话联系女儿老师，对方称QQ被盗并未发送此信息，才发觉被骗。

教育部表示，不少学生家长会提前为准大学生做足准备，但一定要选择合格规范的培训机构，如果招生广告打着与名校合办的名义，家长要主动证实培训班的资质，最好实地查看了解，要保证教学质量，不花冤枉钱。

提示 5

高招会应接不暇 若要收费需警惕

陈同学高考结束后，参加了大大小小很多场高招会，但对于录取环节和步骤还一知半解，他在某网站咨询“网上专家”，告知要交纳800元咨询费，小陈为了听所谓“名师”的一对一辅导，把钱转账给对方。

教育部表示，考生参加志愿填报指导咨询活动一定要认清主办机构，学校会有专门的活动通知，考生及家长要按照学校的通知前往。对于社会举办的收费性质的志愿填报咨询辅导活动要提高警惕，所有的高考政策及信息一定要以官方公布为准。

高招诈骗六大套路

利用虚假招生网站诈骗

不法分子自称是高校或招生办某领导的熟人，有“内部指标”等名额，通过索取活动费、学杂费等名目实施诈骗。

办理“特殊类型”加分优惠诱骗

不法分子冒充教育局、学校领导，自称能帮未上线考生获取降分优惠或加分福利，以通过特殊关系或渠道帮分数不够的考生以“特殊生”录取为诱饵进行诈骗。

发送链接植入木马诱骗

不法分子向考生及家长发送带有链接的“服务短信”。一旦点击链接，手机立刻被植入木马病毒，进而绑定的银行卡账户、密码等资料被窃取，钱财也被转走。

“高考补助金”转账诈骗

考生信息泄露，不法分子冒充政府部门工作人员，通过电话准确报出考生姓名、学校等信息获取考生信任，然后通知考生可领取“高考补助金”，诱骗考生或家长在ATM机上操作进行转账。

伪造录取通知书诈骗

不法分子故意混淆不同招生类型，拿自考助学班、网络教育班的入学通知书蒙骗考生及家长；或按照招生学校的网站制作假网页发布虚假录取信息，并寄送假录取通知书，让考生将学费转入指定账号。

假冒军校招生诈骗

不法分子通过伪造军校招生公文、公章等手段蒙骗考生和家长，以“内部招生指标”、“计划外招生指标”、“军校扩招”等为幌子，向考生及家长寄发通知书，伺机诈骗钱财。

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5年来北京涉高招诈骗总案值超4000万元

近日，北京海淀法院总结了北京市近5年来高招诈骗犯罪情况。数据显示，2013年-2017年间，北京共审结涉高招诈骗案件34起，审理被告人63名，涉及97起犯罪事实，97人被骗，总案值共计人民币4224.5万元。

97起犯罪事实中，北京大学、中国政法大学最受犯罪分子“青睐”。其中，39起涉军校犯罪中包含专业军事院校、国防生、委托生及预备役，各地装甲兵学院、陆军指挥学院、武警学院均有涉及，部分招生项目系犯罪分子虚拟。7起涉艺考犯罪均针对艺考校考环节，北京电影学院、中国传媒大学及其他大学艺术特长生招录均有涉及。

北京海淀法院发现，高招诈骗案案值远超同类诈骗案件，其中最高案值近1000万元，平均案值高达33.58万元。

值得一提的是，该类案件财产损失弥补情况不容乐观，退赔及部分退赔合计占比不超过16.5%，大部分案件没有退赔。

北京市第三中级人民法院近日在通报审理招生录取诈骗案件情况称，5年来北京涉及招生录取类的诈骗案件共41件，军校和艺术院校这样的特殊招生更是成为很多犯罪分子“钻空子”的地方。

责任编辑：张义凌