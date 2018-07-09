北京下周闷热感较明显 未来10天京津冀局地重污染

原标题：网传近期有大暴雨市气象局官微辟谣
新京报讯 （记者邓琦）“近期北京并没有什么大暴雨！！！”7日，北京市气象局官方微博发了一条辟谣。至昨日，该微博一直被置顶。气象部门表示，北京近期降雨频繁，建议市民及时关注官方发布渠道，不信谣不传谣。
未来一周闷热感比较明显
7日，市气象局微博转发了一张微信聊天截屏，该消息称“市里开了全市防汛紧急电视电话会议，今天开始至明天有特大暴雨（有可能有1998年那么大洪水）”。市气象局在图上打出“这是谣言”的标记，并建议市民关注权威信息发布渠道。
近期北京雨水频繁，前晚的雨淅淅沥沥下了一夜，昨天整体云层较薄，随着天空逐渐打开，温度也上升明显，南郊观象台白天最高气温30.7℃（16：20）。气象部门表示，虽然气温绝对值不是很高，可相对湿度偏偏赶来“凑热闹”。昨天北京各站点相对湿度都维持在70%左右，早晨的相对湿度更是达到了90%，因此人体感觉潮湿闷热。
气象部门表示，目前北京正处于高湿的环境中，虽然没有明显冷空气影响，但是弱的气流波动容易引发局地短时强降水、雷电大风、冰雹等强对流天气。未来一周，高温将暂时中场休息，前期降水频繁，气温也将随之降低。不过相对湿度较大，闷热感会比较明显；后期气温将强势反弹，建议市民提前做好防暑降温的准备。未来3到9天，最高气温26℃-34℃，最低气温22℃-25℃。
未来10天京津冀局地重污染
生态环境部预报显示，未来3天（7月9-11日），扩散条件总体有利，全国大部空气质量优良，华北中南部个别城市可能出现臭氧中度污染。
未来10天，京津冀及周边地区前期受间歇性降水过程和冷空气影响，扩散条件整体有利，区域大部空气质量以良至轻度污染为主。后期受升温和紫外辐射增强影响，扩散条件一般，14日起区域中南部预计出现臭氧中度污染过程，个别城市可能出现重度污染。
■ 贴士
气象部门提示，进入7月，汛期、暑期、旅游高峰期三期叠加，公众出行需注意安全，密切关注气象部门权威发布的天气预报预警和灾害防御建议。近期降雨频繁，请避免前往山区等地质灾害风险大的区域，远离河道等低洼地带，安全度汛。
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