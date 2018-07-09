原标题：复兴号将以350公里时速在京津城际开跑

本报讯（记者 王薇）中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福近日宣布三年内我国智能高铁将再有新推进。8月8日“复兴号”将在京津城际铁路实现时速350公里运行。

陆东福表示，三年内我国智能高铁将实现新的推进，8月8日“复兴号”将在京津城际铁路实现时速350公里运行；2019年，智能型复兴号动车组将率先在京张高铁投入运行；2020年，京雄城际铁路将建成通车；今年四季度，电子客票将试点运营，明年将在全国高铁推广；2019年，超长版的17辆编组复兴号将投入京沪高铁运营。

北京青年报记者了解到，十年前，2008年8月1日，作为我国第一条设计时速350公里的高速铁路——京津城际铁路正式开通运营，当时京津城际开通运行时速为350公里/小时，北京南到天津站的最快运行时间为30分钟以内。2011年8月，按照原铁道部要求，京津城际降速至300公里/小时运行，北京南至天津站的运行时间超过了半小时为35分钟，一直保持至今。

2017年9月21日，“复兴号”动车组率先在京沪高铁线上实现350公里时速运营。一年后，今年8月8日，“复兴号”在京津城际铁路线上也将恢复实现350公里时速运营。据悉，今年6月26日，为更好地提高服务质量，根据铁路设备运行规律和高铁技术的新发展新变化，铁路部门对京津城际铁路进行了开通十年来最大一次的相关设备升级改造和整体养护，同时，对该铁路的轮轨、弓网、列控等各系统设备整体运行状态进行静态和动态的综合检测调试。这也是在为即将迎来的350公里运行做准备。

陆东福还透露，2020年京雄城际铁路将建成通车。北青报记者了解到，7月4日京雄城际铁路霸州段正式开工建设。作为雄安新区首个重大交通项目——京雄城际铁路已于2月28日开工建设。2020年建成通车后，北京城区到雄安新区只需要半小时。

责任编辑：张义凌