清华：今年签约民企毕业生首次超过国有企业

原标题：签约民企清华毕业生首次超过国有企业
本报讯（记者 雷嘉）北京青年报记者从昨天举行的清华大学2018年本科生毕业典礼暨学位授予仪式上了解到，今年该校本科毕业生就业率为95.1%，签约民营企业的毕业生人数首次超过了国有企业。
今年清华大学共有3000多名本科生和7000多名研究生毕业。据清华大学学生职业发展指导中心主任张超介绍，截至7月7日，清华大学2018届毕业生就业率为95.1%。毕业生中将在国内外继续深造的占43.1%，其中出国（境）深造的占15.2%。在签订三方就业协议的毕业生中，约六成选择了去北京以外地区就业。据了解，清华已经连续6年超过半数的毕业生选择去京外地区就业。
从毕业生签约单位的性质看，签约人数前十的单位包括大型国有企业、科研院所、选调生招录省份及民营领军企业，包括华为、腾讯、网易等。值得注意的是，今年民营企业签约清华毕业生的人数首次超过了国有企业。
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