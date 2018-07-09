普吉翻船黄金救援期已过 泰方：搜救绝不会停止

原标题：72小时黄金救援期已过 泰方：搜救绝不会停止

据中国之声《新闻纵横》报道，当地时间7月5号下午，两艘共载有133名游客的游船分别在泰国普吉珊瑚岛和梅通岛海面倾覆，其中127人为中国游客。目前，搜救还在继续进行。

据前方记者最新发回的消息，泰国普吉岛翻船事故中遇难的42人和仍然失踪的14人都为中国公民。

据了解，此次两艘事发船只上的中国游客基本都是自由行客人，这些游客大都是通过在中国国内在线旅游平台购买旅游产品，之后乘坐事发游船前往普吉当地旅游景区“皇帝岛”进行一日游出海项目。

目前，“艾莎公主”号上42人已全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。7号开始，来自中国的两支救援队抵达泰国普吉，同泰方一起展开搜救。一支为12人组成的交通运输部广州打捞局救援队；另一支是来自浙江的民间队伍公羊救援队。

昨天（8号），中国救援队与泰国救援队一起赴普吉岛沉船水域，对翻沉的游船残骸打捞作业。又是一夜的时间过去，现在的救援情况如何？

泰方：72小时黄金救援期过后也绝不会停止搜救

中国政府联合工作组昨天开展了哪些工作？截止目前的救援情况如何？遇难者人数，失踪人数是否有新的变化？对此，中国之声电话连线新华社前方记者颜昊。

颜昊表示，从昨天晚上到今天（9号）上午，他掌握的情况是中国工作组在普吉岛的救援现场，主要从事以下的工作。第一是他们和泰方一起进行了联合搜救。由来自中国的交通运输部广州打捞局的一支搜救队伍以及一支来自浙江的民间搜救队伍，都是在中方的安排下参与到和泰方搜救人员一起在海面、水下以及空中进行立体的搜索，来试图找到更多的失踪人员。但是经过昨天一天的搜救，成果不是特别的多，目前的失踪人员依然是14人。我们昨天和中国的工作组以及泰方核实了一下，目前确认遇难的42人，以及失踪的14人全部都是中国公民。这是关于救援方面的情况。

目前已经超过了救援的黄金72小时，前方的救援方式、范围等是否会因此出现变化？对此，颜昊表示，在72小时到达之前以及之后，中国驻泰国的大使吕健，以及泰国的旅游及体育部部长，他们都对我们承诺说绝不会停止搜救，直到找到所有的失踪者，不会因为是不是72小时而改变，这是关于搜救的。第二个是搜救范围，因为事故海域还是比较开阔的，普吉府府尹告诉我们，他们已经向邻近的两个府都发出了协助的请求，请求另外临近的两个府来帮助扩大搜救的范围。

对于我国受伤同胞和家属的情况，颜昊表示，从前天开始就陆续有遇难者和受伤者的家属从中国前来普吉岛，据他掌握的情况，到目前为止，应该有50多个中国的遇难者和受伤者的家属抵达普吉岛。泰方在普吉的国际机场以及两家医院都设立了救助站，在普吉府的府属，也就是他们当地政府的办公地点也设立的救助中心，由泰方和中国当地的华人华侨组成的志愿者为家属们提供翻译以及联络、接待服务，提供了很多免费的酒店让他们居住。从机场接到医院以后，进行遇难者的DNA、照片以及身份特征的比对。我在距离事故海域最近的一个桥龙湾码头现场了解到的情况就是这样。

文化和旅游部要求下架不合格自助游产品

事故发生后，我国文化和旅游部将开展紧急排查工作，要求在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品。同时，引导游客合理规划出游线路。

在这两条倾覆的游船出海之前，当地政府就发布了强风和暴雨预警，警告公众注意。当地警方也透露：“警告过很多次普吉岛旅行社不要离开港口，但他们多次不顾警告，带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入安达曼海。”

事件发生后，有游客在网上透露：自己曾预定过泰国出海一日游产品，当得知出发当日天气恶劣想要退订时，却被旅游平台告知退订必须自行承担损失。有游客为了不浪费钱，冒险出海：

游客表示，就发生在上个月，当时他想取消一日游产品的，但是，因为临近出发日期，没办法退款。他当时预定的是4个人的产品，价格在1000元左右，后来没办法还是参加了，还好没有危险。

据初步了解，此次涉事中国游客多为通过在线平台订购产品的自由行游客，涉及江苏、浙江、广东、辽宁、河南等省份。记者从阿里旗下的旅行平台飞猪了解到，此次事件涉及飞猪平台预订游客61人，其中22人尚处于失联状态，已证实5人不幸遇难。

此外有媒体报道，普吉岛上的旅行社、地接社、旅游公司达到上百家，码头较多，游船基本都属于私人，旅行社或旅游网站安排出行需要租赁船只。由于近几年前往泰国的中国游客呈爆发式增长，游船交易频繁，存在设备更新不及时，安全措施不严格等问题，增加了海上出行的风险。江苏省中山国际旅行社总经理杨顺利提醒，出门旅游首先要选择自己身体各方面能够适合的旅游产品。第二个呢，做好一定的功课。比方说天气不好，下雨了，不能出海就是不能出海，你要有一种安全意识，自我保护意识。

专家：在线平台应在风险的预警和提示方面做更多的工作

事故发生后，包括众信旅游、携程、中青旅和驴妈妈在内的多家旅游机构纷纷确认，其组织的泰国普吉岛自由行和跟团游客均安全。多家旅游机构表示目前已要求其泰国领队、地接加大对极端天气的关注，切实保障游客出游安全，并做好游客沟通、安抚工作。

文化和旅游部近期将对在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品，并要求游客在购买境外单项旅游产品时必须填报游客信息，要求在线旅游企业和平台、产品供应商在宣传销售高风险的出境自助游项目时加强风险提示。

华侨大学旅游安全研究院副院长谢朝武解释，对于销售旅游产品的在线旅游平台来说，必须确保其销售的旅游产品正规、安全。在此之外，在线平台还可以在风险的预警和提示方面做更多的工作。

谢朝武表示，按照消费者权益保护法，商家在销售产品时有责任确保产品的安全性，确保消费该产品不会给消费者造成人身财产损失。旅行社当然也不例外，旅行社的特殊性在于它更多承担中介的功能，具体的旅游业务活动是由景区、轮船公司等旅游要素企业来完成并执行安全管理活动，因此旅行社的责任就转化成确保旅游产品的源头安全责任，保证线路产品中吃、住、行、游、购、娱等要素产品的正规性、合法性和安全性。在此基础上，旅行社（包括在线旅行社）有责任进行全程风险的管控，包括进行整体产品的风险评估、即时风险信息的发布、过程中的风险预控、活动行程的中止或终止等，以及面向游客的安全宣传教育。总体上，旅行社在旅游安全保障上可以做得更多，以帮助游客更好地安全出游。

同时，文化和旅游部要求，各地对于在线旅游企业和平台建立完善出境自助游应急机制要进行指导，明确在线旅游企业和平台相关责任，完善应急预案，细化安全措施，畅通信息渠道，及时进行风险提示。并且引导游客合理规划出游线路，选择有运营资质的交通工具，不在旅游探奇中盲目追求刺激、铤而走险。

一般来说，游客们之所以会忽略恶劣天气等因素带来的风险，是因为出游时间有限，不想因为天气条件耽误自己的游玩计划。而且，往往旅游服务的提供者不会因为天气等原因向游客退款。玩儿，有风险，不玩儿的话，又可能不太会有机会故地重游，而且还要自行承担损失。谢朝武介绍，如果游客购买了延误险，就可以避免落入这种决策困境。

谢朝武表示，有了延误险之后，如果真的发生航班晚点、游船误点，发生后续的一些经济损失的情况之下，那么延误险就可以支付这笔损失，来转移这种决策困境的风险，这对于游客在风险情景下做出正确的决策将起到积极的作用。

记者：韩萌、潘毅、王颜欣、邢斯嘉、孙西娇

责任编辑：张义凌