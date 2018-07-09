未来三年蓝天保卫战怎么打？环境部负责人回应

原标题：明显减少重污染 提升蓝天幸福感（政策解读）

近日，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《三年行动计划》）正式印发，对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。目前我国大气环境形势如何？未来三年蓝天保卫战怎么打？记者采访了生态环境部有关负责人及相关专家。

大气污染防治问题成为全面建成小康社会的关键短板，急需全力攻坚

“大气十条”实施5年来，我国空气质量改善效果显著，三大空气质量改善目标如期实现。2017年，全国地级及以上城市PM10平均浓度比2013年下降22.7%；京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别比2013年下降39.6%、34.3%、27.7%；北京市PM2.5年均浓度从2013年的89.5微克/立方米降至58微克/立方米。

生态环境部有关负责人表示，通过“大气十条”的推进和落实，我国探索出了一条适合我国国情的大气污染防治新路。“但我国大气环境形势依然严峻，大气污染物排放量仍居世界前列。”该负责人表示，338个地级及以上城市环境空气质量达标比例仅为29%，京津冀大气传输通道城市、汾渭平原等区域PM2.5年均浓度超标1倍左右。特别是秋冬季，北方地区重污染天气仍然多发频发。

长期以来粗放式发展积累形成的以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构、以公路为主的运输结构和存在大量裸露地面的用地结构，对进一步改善空气质量构成重大挑战。大气污染防治问题成为全面建成小康社会的关键短板，急需全力攻坚，实现空气质量持续改善。

中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南表示，《三年行动计划》延续“大气十条”以颗粒物浓度降低为主要目标、同时减少重污染天数的思路，促进环境空气质量的总体改善。

《三年行动计划》的具体指标是：到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

生态环境部有关负责人表示，提前完成“十三五”目标的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的，要确保全面实现“十三五”约束性目标；北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。

京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原为重点区域

《三年行动计划》总体思路是，突出四个重点、优化四大结构、强化四项支撑、实现四个明显。

在工作领域上，突出四个重点。以大气污染最为严重的京津冀及周边、长三角、汾渭平原等地区作为重点区域，其中，北京是重中之重；以人民群众最为关注、超标最为严重的PM2.5作为重点指标；以重污染天气发生频率最高的秋冬季作为重点时段；以工业、散煤、柴油货车、扬尘等大气污染源治理作为重点领域。

在任务措施上，优化四大结构。大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，有效应对重污染天气，在发展中保护、在保护中发展，加快形成节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

在制度保障上，强化四个支撑。强化区域联防联控、执法督察、科技创新、宣传引导，动员社会各方力量，群防群治，打赢蓝天保卫战。

在实施效果上，实现四个明显。进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

当前京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角西北部是我国PM2.5浓度较高的区域。5年来，京津冀及周边地区PM2.5浓度显著改善，但仍为全国平均浓度最高的区域。汾渭平原11个城市PM2.5年均浓度平均为65微克/立方米，仅次于京津冀大气污染传输通道“2+26”城市，同时也是全国二氧化硫浓度最高的区域，煤炭在能源消费中占比近90%，产业结构偏重、规模偏小、装备水平低，多数钢铁、焦化企业尚未实现稳定达标排放。长三角区域虽然空气质量相对较好，但优良天数比例为71.6%，远低于全国平均水平，区域污染程度不平衡，西北部多个城市浓度水平接近京津冀部分城市。

对考核不合格地区，实施公开约谈、区域限批

环境问题归根结底还是结构问题。“《三年行动计划》将产业结构优化调整作为推动我国高质量发展的重要突破口。”王金南说，要优化产业布局，严控“两高”行业产能，将“散乱污”企业及集群综合整治工作推向全国，大力培育绿色环保产业。

生态环境部机动车排污监控中心副主任丁焰介绍，机动车污染成为一些地方的重要污染来源，《三年行动计划》对机动车污染防治进行了系统部署。生态环境部将全面统筹“油、路、车”治理，强化机动车污染防治：优化调整货物运输结构；打好柴油货车污染治理攻坚战；强化机动车监督管理。

重污染天气对PM2.5浓度抬升作用明显，也降低了公众的蓝天获得感。中国环境科学研究院大气环境首席科学家柴发合表示，《三年行动计划》将强化重污染天气应对工作：继续强化区域环境空气质量预测预报中心能力建设；继续完善预警分级标准体系；继续指导重点区域不断完善重污染天气应急预案，提高应急措施减排比例。

《三年行动计划》强化了考核问责有关内容。明确规定要对年度和终期目标任务完成情况进行考核。对考核不合格的地区，实施公开约谈、区域限批，取消生态文明相关荣誉称号，并要求制定量化问责办法，对重点攻坚任务完成不到位和环境质量改善不到位的实施量化问责。

责任编辑：张义凌