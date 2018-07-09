普吉岛翻船事故带来哪些警示？ 需强化安全预警

图为7月8日，在泰国普吉，泰国搜救船只在失事海域搜寻失联人员。 新华社记者 秦晴 摄

原标题：普吉岛翻船事故给应急管理带来哪些警示

本报记者 杜 晓

本报实习生 张国庆

当地时间7月5日17时45分左右，两艘游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，发生倾覆并沉没。其中，“凤凰”号上载有105人，另一艘“艾莎公主”号载有42人，两船上共有127名中国游客。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，外交部和我驻泰国使领馆要加大工作力度，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员。文化和旅游部要配合做好相关工作。习近平强调，目前正值暑期，外出旅游人员较多，一些地方雨情汛情等情况突出，各地区各有关部门要及时进行风险提示，提醒旅行社和游客增强风险防范意识，消除安全隐患，加强安全检查监测和应急工作，切实保障人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力搜救我失踪游客、救治伤员，妥为做好善后工作。要重视做好外出旅游人员安全防范工作，通过境外中国公民保护机制，切实维护好我公民合法权益，确保出行安全。

中国驻泰国大使馆确认，截至7月8日上午9时，中国公民有41人在泰国普吉岛翻船事故中遇难。截至目前，事故共造成42人死亡，仍有15人失踪。

目前，救援工作还在积极有序开展，但是翻船事故也带给人们诸多反思。

国内专家参与救援积极作用明显

据相关媒体报道，泰国军方及其他救援部门7月6日在设于普吉岛查龙湾码头的救援指挥中心连续召开新闻发布会介绍救援情况。事故发生后，泰国海军、水警、旅游警察等部门派出多艘救援船只和直升机持续联合搜救。

泰国总理巴育7月6日对普吉岛翻船事故中的遇难者表示哀悼。他要求普吉政府全力部署好救援工作，妥善处理受伤人员的治疗和补偿工作，并以最快速度找到其余失踪者。

在泰国方面积极救援的同时，国内各方也迅速参与到救援行动之中。

文化和旅游部于7月5日晚启动应急机制，要求驻泰国旅游办事处了解事故情况，全力配合驻泰使领馆做好相关工作，要求业务司局全面排查核实涉事游客等信息，指导督促相关省市旅游部门做好善后处置等工作。

据浙江省海宁市人民政府新闻办公室官方微博发布的消息，7月6日上午8时左右，海宁市海派家具有限公司负责人从泰国通过短信形式报告：本公司前往泰国普吉岛旅游员工及家属37人遭遇重大险情，5日下午5点多遇到了五年来最大的风浪，目前还有18人失踪，寻求政府帮助。据了解，当地成立了赴泰国工作组和本地工作组，分别赴泰国和在海宁市内开展工作。已与中国驻泰国大使馆对接联系，抓紧核实信息，寻求帮助。组成了工作团队进驻海派公司开展安抚家属等后续处置工作。

7月6日23时许，全球华人公益组织公羊会下设应急救援志愿者队伍公羊队的3名队员及2名中国国家海洋局第二海洋研究所海底搜索专家从浙江杭州出发，飞往泰国普吉岛参与救援工作。据了解，为协助泰国政府搜救目前还处于失联的中国游客，此行救援人员携带了不少用于深海救援的设备，十多个救援装备箱总重达200余千克。这些设备均来自中国国家海洋局第二海洋研究所。

中国人民大学危机管理研究中心主任唐钧认为，此次发生在泰国的翻船事故涉及中国公民，翻船事故发生后，国内包括政府部门、民间公益组织等在内的各方面都迅速开展应急救援行动，彰显出我国在全球范围内保护本国公民生命财产安全的坚定态度。

“在救援行动中，中国派出专家携带专业设备协助救援，对事故的救援工作起到了非常积极的作用。”唐钧说。

国家行政学院教授汪玉凯认为，翻船事故发生后，泰国启动了包括军舰、直升机、民用船等开展救援工作，很多社会组织也参与到搜救工作中来。国内各方也在最快时间内行动起来迅速参与搜救工作，这都是值得充分肯定的。由于目前正值泰国雨季，受到天气多变、海风强劲等客观因素影响，给搜救工作增加了难度。整体上来看，翻船事故发生后救援工作的开展还是做得比较好。

由于是前往其他国家开展救援工作，还有一些问题需要注意。

唐钧认为，国内各方到泰国积极开展救援行动，由于是进入到别的国家进行救援，需要遵守该国或该地区的有关法律、规定、部署和安排。还要通过国际救援组织或者外交部门与当地建立良好的沟通机制。

“从国内前往当地进行应急救援措施和行动，要做到切实有助于现场的救援工作。此外，国内参与救援工作的人员也必须保护好自身安全。”唐钧说。

当地应急管理机制或存漏洞

据泰国当地媒体报道，7月4日至6日泰国气象厅发布气象预警，禁止普吉海域船只出港。泰国副总理巴威7月6日下午表示，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海，船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。

据相关媒体报道，当地警方曾透露：“警告过很多次普吉岛旅行社不要离开港口，但他们多次不顾警告，带着游客在海浪处于非常危险级别的时刻驶入安达曼海。”

“根据目前公开发布的信息，翻船事故暴露当地应急机制在两个方面存在问题，一方面，泰国官方险情预警工作应加强，官方对于天气和海浪的预报应该更加精准、及时；另一方面，后续的预防工作不到位，属地联动管理工作应当及时跟进。即官方发布风险预警后，属地就应加强监管，禁止船只出海。”唐钧说。

“对于灾害的预防工作存在问题。泰国政府已经发布大风海浪预警，不能出海，那么发生沉船事故后，主要责任并不在政府。这些船只是旅行社和导游自行租用的，并且不顾当地预警贸然出海，属于其个人行为，翻船事故发生后，应该主要追究旅行社、导游、轮船提供方的责任，包括游客自身的安全意识薄弱也是个问题。但是当地政府也不能说完全没有责任，因为在应急监管上可能存在问题。当地政府在发布预警后，这些船只仍然能出海，这说明应急监管工作可能有漏洞。”汪玉凯说。

唐钧认为，当地政府既然已经发布预警，各方面就应当提高安全意识。轮船所有者、旅游机构等都应当配合当地政府的预警和预防管理措施，不能为了只顾挣钱而不顾游客生命安全。事故真相若是与泰国官方调查结果一致，那么涉事船方就有责任。

强化安全预警和应急合作机制

近年来，选择在假期走出国门旅游的人越来越多，安全风险也随之而来，普吉岛翻船事故再度给境外旅游安全问题敲响了警钟，也从安全预警和应急管理方面提出了新的要求。

文化和旅游部在官方网站提醒广大游客，出境旅游特别是海外自助游要增强风险防范意识，警惕各类风险，平安出游，理性出游。

中国科学院旅游研究与规划设计中心主任助理齐晓波博士认为，普吉岛翻船事故发生后，国人需要对出境旅游安全问题引起高度重视。旅游安全问题主要集中在恶劣天气、地质灾害等自然因素，设施设备、交通安全、特定旅游项目以及瞬时人流高峰管理等方面。对于普吉岛旅游主要集中在自然灾害和特定旅游项目上。

在假期境外旅游大潮中，周边海岛国家更是成为很多人的选择。

“近年来，前往周边国家海岛旅游的中国公民数量在增长，而且增长幅度还较大，主要原因是出行便捷度、海岛特色以及消费成本不高。我国三亚作为著名的滨海旅游胜地，已人满为患，容纳能力有限。在国人出行欲望大增的情况下，普吉岛游客日益增多属于很正常现象。”齐晓波说。

来自文化和旅游部的消息显示，据初步了解，涉事中国游客多为通过在线平台订购产品的自由行游客，涉及江苏、浙江、广东、辽宁、河南等省份。

齐晓波认为，自由行未来会成为主要的旅游出行方式。目前国内旅行商对于自由行的保障体系逐渐健全，出国后都由当地旅行社再组成团开展活动。但仍然要看到，自由行在保险保障、实时预警和风险管理等方面仍然存在不足，只能依靠当地旅行社来体现团体管理。本次翻船事故，当地已发出天气预警，大多人仍选择出海，说明游客对风险认识不够，还说明旅游团队缺乏一个具有话语权的领队管理。

可以预见，未来一段时间，出国旅游的人还将持续增多，为此应该未雨绸缪、提前应对，不断完善相关应急管理机制。

“翻船事故的发生给出国游的公民以警示：首先应选择正当的旅游机构，对于管理欠规范和不规范的旅游景点和机构要提高警惕；其次要提高自身风险意识，不赴险地，不做危及人身安全的举措；再次要与外交部门保持密切联系，关注我国外交部和驻当地大使馆、领事馆发布的相关预警信息。”唐钧说。

汪玉凯认为，国内旅游部门应加强安全预警方面的工作，加强出国旅游公民的安全教育与安全知识的普及。

“还应该完善与国外的应急合作机制，如果再遇到此类事故，能够更好加强国与国之间的配合和协调。在此次事故中，很多游客为自由行游客，如何加强自由行游客的安全意识、如何将自由行游客纳入旅游安全的大框架内进行管理，未来还需要进一步加强。”汪玉凯说。

“世界旅游组织很早就对世界文化或自然遗产提出要求，要进行定期的风险管理报告提交。我主持过北京一些景点的旅游风险管理报告，对可能发生的风险、风险管控和措施等给予了系统化的详细设计。但大多数旅游区并没有风险管理意识。”齐晓波说。

齐晓波认为，普吉岛翻船事故给日常安全预警和应急管理机制带来的警示主要有这样几个方面：有关部门要不断完善风险管理体系建设；旅行机构要注重风险预警信息的收集、执行；游客要提升风险意识合理选择出行方式，特别是应该坚决抵制低价团、散乱团。

来源：法制日报

责任编辑：张义凌