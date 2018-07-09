美军舰通过台海是支持“台独”？ 蔡当局勿当鸡血

原标题：美国军舰通过台湾海峡等于支持“台独”？蔡英文当局切勿当作“鸡血”

据媒体报道，美国太平洋舰队的两艘巡洋舰于7月7日、8日通过了台湾海峡。

我上次在台湾海峡遭遇美国军舰是2007年11月。那时，我应邀给福建宁德市某单位作关于军队和国防建设的辅导报告。记得那天我说，今天早晨美国“小鹰”号航母经台湾海峡北口向东北外海去了，美国航母走台湾海峡，只要它遵守国际法，不是什么了不起的事，它正说明中国建设强大国防的紧迫性和重要性。

十多年过去了，我也换了工作岗位，但我还是要告诉大家，美国军舰走台湾海峡，没什么了不得。无论美国出于什么目的，它改变不了两岸军事实力对比早已发生质的变化的事实，它改变不了在台湾海峡甚至在第一岛链内中国无惧他国力量的现实。

十年前的2007年，台湾地区领导人陈水扁叫嚣海峡两岸“一边一国”，筹办大选绑“公投”，台湾海峡风高浪急。美国航母走台湾海峡，确实给陈水扁发出了错误信号。说实话，当时的人民解放军能拿得出手的武器装备并不多，但是陈水扁的“台独”叫嚣，激发了广大官兵维护祖国主权和领土完整的坚定意志，消灭“台独”己内化为广大官兵的强烈愿望。

当然，美国军舰这次通过台湾海峡与2007年有着大不同。那时，美国虽然仍把台湾当作遏制大陆的筹码，但在中东“反恐”优先的战略下，也不希望台湾挑事，并把要举行“入联公投”的陈水扁定位于“麻烦制造者”。“小鹰”号航母通过台湾海峡，更多的是因为停靠香港遭拒而与我们的赌气行为。虽然客观上助长了陈水扁叫嚣的声量，但也体现出了我们无惧美国压力的决心。

但如今，美国已把中国大陆定位是美国的战略竞争对手，遏制它的发展已成为美国国策。在这种大环境下，台湾作为美国制约我们的一张最好用又最廉价的牌，当然不能闲着。最近一年来，从奥巴马临下台前批准大规模对台军售，到特朗普尚未上任就与蔡英文通电话，再到美国国会接连推出“美台军舰互停”“邀请台湾军队参加军演”“美台高官互访”等一连串的“亲台”法案，美台关系的实质已出现变化。美国眼里的台湾，正从遏制我们的“牌”向阻止我们崛起的“钉子”发展，美国开始公然违反中美三个联合公报，向其单方面定义“一个中国”转变。所以，美国军舰过台湾海峡，它更具象征意义，是对海峡两岸发出的信号。

在我看来，对通过台湾海峡的美国军舰，我们不用太过关心，那是东部战区研究的问题，或许还是东部战区各部队一次极好的练兵机会。我们要注意的是，美国军舰过海峡给两岸传递了什么样的信息？对岸的蔡英文民进党当局会拿这个信息做什么样的文章？“台独”分子会乘机闹些什么动静？还有，更主要的是美国的两岸政策将向何处发展？

美国会改变现行的“一中政策”，动摇双方建交的政治基础吗？这个问题类似于中美贸易争端，美国到底是为了解决贸易不平衡，还是想要遏制中国崛起？或者说这是联系在一起的两个问题，美国将我们定义为战略竞争对手，在通过贸易战削弱中国大陆的时候，台湾问题当然成为其扼制大陆的另一个手段，改变行之多年的“一中政策”也就一点也不奇怪了。问题是，美国会走到哪一步？

美国会走到哪一步，这取决于我们的实力和意志。不管中美贸易战如何发展，大陆都要展现出在台湾问题上的坚定意志和信心，高举《反分裂国家法》这把利剑，牢牢守住决不允许国家领土分裂出去的底线，何惧美国在台湾问题上走到哪一步？

总之，美国军舰过台湾海峡没有什么可怕的，它只是给我们的崛起设置障碍而已。台湾的蔡英文民进党如果以为这是“鸡血”，那就打一针试试看，它可以试出美国到底敢不敢为“台独”一战？

责任编辑：张申