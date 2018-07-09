原标题：普吉岛潜水教练：沉船事故前并未收到出海禁令

当地时间2018年7月7日，泰国普吉岛，潜水员检查船上的氧气罐，准备进行搜救工作。视觉中国 图

7月5日傍晚，在风浪骤起的安达曼海海域，两艘载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中倾覆。

此前，泰国副总理巴威表示，4日至6日泰国气象厅已经发布了气象预警，禁止普吉海域船只出港。涉事船只属于不顾警告，擅自出海。

木焱（化名）是普吉岛的一名潜水教练，经常会随船出海，教学员潜水。她向科技日报记者表示，没有所谓的违规出海，5日当天所有潜店都没有收到禁止出海的通知。

对他们来说，“禁止”的信号很明确——码头的旗杆上挂红旗。

在此之前，木焱也遇到过风暴预警。预警一般会于头一天下午之前下发，通知到潜店和船公司，公司再告知教练和顾客，第二天安排的出海行程也会全部取消。

“无论预警下发的流程是怎样的，码头上都没有收到通知。”木焱说。证据有二：一是码头上的接驳车没有停止运营，二是当天普吉岛查龙码头上挂的旗帜为绿色。

绿色代表气候条件良好，可以出海。

环球网7日晚间的文章也提到了这一细节。而且，普吉岛上多位潜水教练表示，挂绿旗是“事实”。一位潜水教练在朋友圈上写道，当天晚上7点，码头上还是绿旗。

根据新华社报道，当天出海的中国游客反映，从未获知出海预警，在码头上也没看到红色禁止出海标志。

网上还流传着一份泰国气象局5日发布的紧急通知书。

通知书上写，本月5—12日泰国海及安达曼海域有大风浪，泰国南部局部地区有大到暴雨，气象部门提醒靠近泰国海及安达曼海海域的渔民出海要小心，船最好暂时不要出海。通知日期为7月5日16时。

半个小时过后，风暴就袭击了安达曼海岸，甚至一度造成了城市道路供电中断。

木焱介绍，一日游游船一般都是早上八九点出海，下午四五点回到码头。此时事故船正在返航途中，海面状况变化突然，无法立即开到港湾避风。

“岛上潜店都没接到信息，码头绿旗高挂，接驳车照常运营，这是政府管理的失误。”不过，根据幸存者的表述，倾覆船只在安全规范方面也存在问题。木焱说，她无意推卸船只责任，只想说出她所知道的事实。“没有潜店想冒险出海，没有谁要因为挣这一点钱去玩儿命。”

事故发生后，木焱介绍，在普吉岛的中国及部分外国的潜水教练第一时间自发开展了救援。倾覆船只之一“凤凰号”的老板在潜水群里发出请求支援的信息后，“普吉中文潜店能出海的大船马上安排出海救援了”。现在，教练们都不愿意多说救援情况，因为“画面太冲击，心里太难受”。

据悉，中国蓝天救援队已召集多名心理专家，将抵达普吉岛对现场人员开展心理干预。

来源：科技日报

责任编辑：吴金明