原标题：普吉岛潜水教练：沉船事故前并未收到出海禁令
7月5日傍晚，在风浪骤起的安达曼海海域，两艘载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中倾覆。
此前，泰国副总理巴威表示，4日至6日泰国气象厅已经发布了气象预警，禁止普吉海域船只出港。涉事船只属于不顾警告，擅自出海。
木焱（化名）是普吉岛的一名潜水教练，经常会随船出海，教学员潜水。她向科技日报记者表示，没有所谓的违规出海，5日当天所有潜店都没有收到禁止出海的通知。
对他们来说，“禁止”的信号很明确——码头的旗杆上挂红旗。
在此之前，木焱也遇到过风暴预警。预警一般会于头一天下午之前下发，通知到潜店和船公司，公司再告知教练和顾客，第二天安排的出海行程也会全部取消。
“无论预警下发的流程是怎样的，码头上都没有收到通知。”木焱说。证据有二：一是码头上的接驳车没有停止运营，二是当天普吉岛查龙码头上挂的旗帜为绿色。
绿色代表气候条件良好，可以出海。
环球网7日晚间的文章也提到了这一细节。而且，普吉岛上多位潜水教练表示，挂绿旗是“事实”。一位潜水教练在朋友圈上写道，当天晚上7点，码头上还是绿旗。
根据新华社报道，当天出海的中国游客反映，从未获知出海预警，在码头上也没看到红色禁止出海标志。
网上还流传着一份泰国气象局5日发布的紧急通知书。
通知书上写，本月5—12日泰国海及安达曼海域有大风浪，泰国南部局部地区有大到暴雨，气象部门提醒靠近泰国海及安达曼海海域的渔民出海要小心，船最好暂时不要出海。通知日期为7月5日16时。
半个小时过后，风暴就袭击了安达曼海岸，甚至一度造成了城市道路供电中断。
木焱介绍，一日游游船一般都是早上八九点出海，下午四五点回到码头。此时事故船正在返航途中，海面状况变化突然，无法立即开到港湾避风。
“岛上潜店都没接到信息，码头绿旗高挂，接驳车照常运营，这是政府管理的失误。”不过，根据幸存者的表述，倾覆船只在安全规范方面也存在问题。木焱说，她无意推卸船只责任，只想说出她所知道的事实。“没有潜店想冒险出海，没有谁要因为挣这一点钱去玩儿命。”
事故发生后，木焱介绍，在普吉岛的中国及部分外国的潜水教练第一时间自发开展了救援。倾覆船只之一“凤凰号”的老板在潜水群里发出请求支援的信息后，“普吉中文潜店能出海的大船马上安排出海救援了”。现在，教练们都不愿意多说救援情况，因为“画面太冲击，心里太难受”。
据悉，中国蓝天救援队已召集多名心理专家，将抵达普吉岛对现场人员开展心理干预。
来源：科技日报
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 世界都静等“关键时刻”台湾省也发生...
- 【 军事 】 出鞘：委内瑞拉为何要成“第二个越南...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 “罪犯克星”张学友完成第七杀
- 【 科技 】 微信错转他人8万后被拉黑 律师这样说
- 【 教育 】 录取通知书投递中 教育部教你6招辨真...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有