副部退休后自称与世无争 当庭翻供系十八大后首人

原标题：中纪委调查前，副主席自称与世无争了

来源：长安街知事公众号

武汉市某房地产开发公司因犯单位行贿罪，被判处罚金1500万元，追缴其违法所得5.4241297亿元，总计5.57亿元，及时执行到位，涉案财产已全额上缴国库。

昨日，看到湖北省检察机关发布的这条消息，小伙伴们都震惊了。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，这家“土豪”公司是武汉市深业泰然房地产开发有限公司，其行贿对象包括大名鼎鼎的湖北“首虎”、曾当庭翻供的省政协原副主席陈柏槐。

庆贺晋升副部，开发商送上现金

当地多名人士均表示：“边腐边升、带病退休、发挥‘余权’、道德败坏……陈柏槐算得上是退休老虎落马的一个典型样本。”

案情的大致过程是这样的：2004年初，时任湖北省农业厅厅长陈柏槐主持召开农业厅党组会议，讨论下属单位湖北省畜禽育种中心一块国有划拨土地的开发问题。

当时，深圳泰然集团为了争取对上述土地进行房地产开发，成立了武汉市深业泰然房地产开发有限公司，其董事长马某，总经理李某、姚某等人多次向陈柏槐、时任农业厅副厅长梅祖恩等8人行贿，共计133.8万元人民币、2万元人民币的购物卡、16.6万元港币。

在此过程中，陈柏槐一共收了人民币60万元、港币10万元，折合人民币约70.642万元，具体情节如下：

2005年7月，陈柏槐从澳大利亚考察途经香港，马某安排人在香港日航酒店送给他10万元港币。

2006年7、8月份，马某安排人送给陈柏槐20万元人民币。

2007年中秋节前，马某、姚某送给陈柏槐30万元人民币。

最值得注意的是这一笔钱：2008年下半年，为了庆祝陈柏槐当选湖北省政协副主席，并感谢他在项目开发中的支持和照顾，马某安排姚某送给陈柏槐10万元人民币。

在陈柏槐、梅祖恩等人的关照下，武汉泰然公司顺利拿到土地开发权，在南湖之滨开发了一套高档住宅。

法院审理查明，涉案土地价值共计10.6572347亿元人民币，违规转让造成国家经济损失5.4241297亿元人民币，全部被由武汉泰然公司占有。因此，法院判决追缴这5.4亿余元，并处罚金1500万。

当场翻供，十八大后首人

2013年1月，湖北省政协完成换届，陈柏槐卸下副主席职务，开始“享受”退休生活，他公开称，“这下可以与世无争了”。11月，中纪委宣布对他进行组织调查，陈柏槐的“好日子”到头，成为“湖北首虎”。

退休之前，陈柏槐“架子很大，有点不可一世的样子，争议也就比较大，所以他副厅和正厅都是外调到其他部门解决的。”

每年清明和春节，陈柏槐都会回老家。“每次回来排场都很大，前呼后拥地，一般官员很难接近他。”湖北省一名退休干部回忆。

“清明节的时候，大队上的干部还要买各式各样的烟花鞭炮到陈柏槐家的祖坟上去放。”陈柏槐老家一名村民称。

2003年，陈柏槐出任湖北省农业厅厅长，对他的举报开始增多。2013年他退休后，有关其即将接受调查的传闻愈演愈烈，直到11月靴子落地。

2015年4月，陈柏槐滥用职权、受贿案一审开庭。检方指控，除接受武汉泰然公司贿赂、造成国家经济损失5.4亿之外，陈柏槐还曾违规将240亩国有土地转让给另一房地产开发公司，这次给国家造成经济损失6818万元。

陈柏槐（中）受审

一审期间，陈柏槐当庭翻供，对检方指控其滥用职权、受贿两项罪名全部予以否认，声称未给国家造成重大经济损失。这在十八大后受审的省部级干部中，开了先河。

然而，法庭并没有接受他的翻供，认定陈柏槐受贿财物共计折合人民币283万余元，滥用职权给国家造成经济损失人民币6.1亿余元，一审判处其有期徒刑17年。

在本案中，陈柏槐、梅祖恩等8名干部总计受贿约150万元，却给国家造成5.4亿余元重大损失。如此深刻的教训提醒领导干部们，要时刻保持严于律己、谨慎用权。

责任编辑：张申