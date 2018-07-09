原标题：相隔17天 ，全国人大常委会今天“加开”重要会议

新京报快讯（记者 王姝）7月9日上午，十三届全国人大常委会第四次会议开幕。这次会议距离上一次即6月22日闭幕的十三届全国人大常委会第三次会议，仅相隔了17天。

17天前的6月22日，在第十三届全国人大常委会第三次会议上，中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书讲话时表示：“计划在7月上旬加开一次常委会会议，专题审议大气污染防治法执法检查报告和相关决议草案”。

9日开幕的十三届全国人大常委会第四次会议，即为栗战书提到的加开的常委会会议，会议主要围绕一件大事——环保，将审议全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告，审议全国人大环资委关于提请审议全国人大常委会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议草案的议案。

按照惯例，全国人大常委会每两个月召开一次，会期一般都选择在双月举行。不过，也有例外，有时也会针对一些大事加开会议。按照《全国人民代表大会常务委员会议事规则》的规定，“全国人民代表大会常务委员会会议一般每两个月举行一次；有特殊需要的时候，可以临时召集会议。”

十二届全国人大常委会在5年间，加开了两次常委会会议。

其中，一次是今年1月29日至30日举行的十二届全国人大常委会第三十二次会议，这次会议通过了全国人大常委会关于提请审议宪法修正案草案的议案和宪法修正案草案，决定提请十三届全国人大一次会议审议。

另一次是2016年9月13日举行的十二届全国人大常委会第二十三次会议，这次会议主要针对辽宁拉票贿选案，表决通过关于辽宁省人大选举产生的部分十二届全国人大代表当选无效的报告、关于成立辽宁省十二届人大七次会议筹备组的决定。

责任编辑：张申