原标题：北京今有分散性雷阵雨天气 局地短时雨强较大

中国天气网讯 据国家预警信息发布中心的消息，北京市气象台09日09时15分发布雷电蓝色预警，预计今天白天，北京市有分散性雷阵雨天气，有雷电活动，局地短时雨强较大，请注意防范。

责任编辑：吴金明