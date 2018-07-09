河南信阳市委常委统战部部长方波被查(简历)

原标题：信阳市委常委、统战部部长方波接受纪律审查和监察调查
信阳市委常委、统战部部长方波涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监察委纪律审查和监察调查。
方波简历
方波，男，汉族，1960年7月出生，河南商城人，研究生学历，1976年7月参加工作，1981年4月入党。
1976年7月——1980年5月，商城县粮食局工作；
1980年5月——1981年12月，商城县团委工作；
1981年12月——1985年9月，商城县团委宣传部副部长；
1985年9月——1988年1月，商城县团委书记；
1988年1月——1989年4月，商城县双椿铺乡党委书记；
1989年4月——1992年10月，商城县双椿铺乡党委书记兼人大主席；
1992年10月——1996年2月，商城县委常委、办公室主任；
1996年2月——1997年10月，信阳市（县级市）委副书记；
1997年10月——1998年8月，信阳市（县级市）委副书记、纪委书记；
1998年8月——1998年10月，信阳市浉河区委副书记、纪委书记；
1998年10月——1999年4月，信阳市浉河区委副书记；
1999年4月——2001年8月，信阳市乡镇企业局局长、党组书记；
2001年8月——2008年2月，固始县委副书记、县长；
2008年2月——2008年7月，固始县委书记；
2008年7月——2011年8月，信阳市委常委，固始县委书记；
2011年8月——2011年9月，信阳市委常委；
2011年9月至今，信阳市委常委，统战部部长。
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