新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

长江防总:三峡水库拦洪超20亿方 占洪水总量13.1%

长江防总:三峡水库拦洪超20亿方 占洪水总量13.1%
2018年07月09日 09:33 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：长江防总：三峡水库拦洪超20亿立方米

　　央视网消息：8日7时，三峡水库涨至今年最高水位149.05米，且来水消退。通过长江防总的科学调度，三峡水库在本轮上游洪水中拦蓄洪量约20亿立方米，占本轮洪水总量的13.1%，有效地确保了下游防汛安全。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区