长江防总:三峡水库拦洪超20亿方 占洪水总量13.1%

原标题：长江防总：三峡水库拦洪超20亿立方米

央视网消息：8日7时，三峡水库涨至今年最高水位149.05米，且来水消退。通过长江防总的科学调度，三峡水库在本轮上游洪水中拦蓄洪量约20亿立方米，占本轮洪水总量的13.1%，有效地确保了下游防汛安全。

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