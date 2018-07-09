海南常务副省长调研海航:按既定方案解决目前问题

原标题：海南常务副省长调研海航：按既定方案解决目前遇到的发展问题

7月8日下午，海南省委常委、常务副省长毛超峰率调研组到海航集团调研暑期航空业运行情况。调研组利用可视化调度系统，察看了运控中心飞行管理、机场设施等实时监控情况，并以电视电话会议形式与海航集团系统进行了座谈。

座谈会上，海航集团飞行、乘务、机务员工代表分别立足岗位职责，介绍了岗位工作情况；海南航空、首都航空、三亚凤凰机场相关负责人分别就航线运营、安全生产等情况作了汇报，特别是就做好暑期航空有序运营准备、提升航空服务质量等工作作了介绍；海航集团董事局主席、董事长陈峰就海航集团近期的工作情况和下一步工作计划作了汇报。目前，海航航控机队规模613架、开通国内外航线 1050条、国内航空企业市场占有率达17.99%，七次蝉联SKYTRAX五星航空公司，进入全球最佳航空公司TOP10行列。

听取大家发言后，毛超峰指出，海南因改革开放而生，因改革开放而兴，海航集团是海南改革开放的一块“金字招牌”。回顾海航集团25周年发展历程和取得的成就，最根本的经验和启示就是：海航集团靠航空业起步，靠航空业发展，将来要成为世界级卓越企业，依然要聚焦航空业。希望海航集团专注航空主业，精益求精、深耕细作，把航空业进一步做大做强。作为海南本土企业，海航集团要抢抓机遇，积极投身海南自由贸易区和中国特色自由贸易港建设。

毛超峰强调，安全生产大于天，海航集团要继续强化安全保障意识，任何时候都要绷紧安全第一这根弦，继续提升服务质量，保障航班安全优质运行。他说，海南省委、省政府对海航集团发展有信心，希望海航集团上下同心，按照既定方案解决集团目前遇到的发展问题，省委、省政府支持海航集团聚焦航空主业，健康发展。

来源：海南日报

责任编辑：吴金明