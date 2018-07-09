北京自采暖补贴标准上调0.35元/立方米 提高近1倍

原标题：北京民用天然气价格上调，自采暖补贴提高0.35元/立方米

新京报快讯 （记者李玉坤））记者从市发改委了解到，北京自7月10日起，居民用气每立方米将上调0.35元。对于居民分户自采暖用户，此次居民用气价格调整后，补贴标准也相应上调0.35元/立方米。农村“煤改气”用户享受相同的补贴政策。

对分户自采暖用户，为减轻气价调整对居民分户自采暖用户的影响，从2012年至2013年采暖季开始，北京财政按照居民气价调整水平，对居民壁挂炉用户每个采暖季用气820立方米以内的气量，给予补贴，目前的补贴标准为每立方米0.38元。此次居民用气价格调整后，补贴标准也相应上调0.35元/立方米。农村“煤改气”用户享受相同的补贴政策。

市发改委相关负责人介绍，820立方米以内的气量，此次每立方米0.35元的涨幅将全部予以补贴。也就是说，壁挂炉采暖用户和“煤改气”用户在820立方米以内的气量，总的补贴标准将达到每立方米0.73元，相当于与调价前相比并没有涨价。

按90平方米的房子、采暖季用气量1000立方米计算，此次价格调整后，预计将增支350元。按照现行补贴机制，对此次价格上调部分予以补贴后，用户采暖季实际增支为63元。

此外，市财政局会同市农委等部门，将进一步研究加大对农村“煤改气”用户的补贴力度，适当提高补贴标准，确保不因气价调整增加农村“煤改气”用户负担。

责任编辑：张申