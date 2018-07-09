北京工商业用气价格下调0.07元/立方米 减支近1亿

原标题：北京工商业用气价格将下调
新京报快讯 （记者李玉坤）按照国家发改委5月发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，北京天然气门站价格并轨，自7月10日起，居民用气每立方米将上调0.35元，而对于非居民用管道天然气价格按照不同用气类别差异下调，其中工商业用气价格每立方米将下调0.07元。
据介绍，在居民天然气价格上调的同时，为优化营商环境、减轻企业负担，按照工商业气价适当多降、发电气价按国家水平平降、其他非居民气价适当少降的方式，差异化下调各类非居民气价，适当优化比价关系。
具体下调幅度为，工商业用气价格每立方米将下调0.07元，发电用气价格每立方米下调0.02元，其他非民用气价格每立方米下调0.01元。价格调整后，预计每年将减轻全市非居民用户负担2.87亿元。其中，工商业用户年减少支出0.99亿元，发电企业年减少支出1.41亿元，供热企业年减少支出0.47亿元。
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