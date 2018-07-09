栗战书点名山西临汾：环境质量监测数据严重失真

原标题：栗战书：个别地方环境质量监测弄虚作假，数据严重失真

7月9日，十三届全国人大常委会第四次会议在京举行。全国人大常委会委员长栗战书在作大气污染防治法实施情况的报告时表示，个别地方环境质量监测弄虚作假，环境监测制度落实有差距。

栗战书指出，大气污染防治法第二十三条要求环境保护主管部门负责建设与管理大气环境质量监测网。但一些东中部区县和西部大气污染严重城市监控点少、监控网布局不合理。个别地方环境质量监测弄虚作假。

栗战书点名了山西临汾大气环境质量造假窝案。他举例说，山西省临汾市出现大气环境质量造假窝案，2017年4月至2018年4月，6个国控站点被人为干扰上百次，监测数据严重失真。

栗战书同时指出，大气污染防治法第二十五条规定重点排污单位应当对自动监测数据的真实性和准确性负责。检查中发现，有的企业监测数据不准确，影响治污实效。陕西金堆城钼业股份有限公司不如实公开自动监测数据，检查组现场检测发现测量浓度与标准样品浓度差异远超误差范围，不符合技术规范。企业在线自动监测设备缺乏国家统一的技术质量认证标准。

澎湃新闻注意到，今年5月至6月，全国人大常委会执法检查组分为4个小组分赴8个省区对大气污染防治法实施情况进行检查，同时还委托其他23个省区市人大常委会对本行政区域内法律贯彻实施情况进行了检查。

值得一提的是，此次为期两天的会议将聚焦大气污染防治。会议将陆续审议全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告，审议全国人大环资委关于提请审议全国人大常委会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议草案的议案。

与此同时，这是一次专门加开的常委会会议。按照全国人大常委会2018年监督工作计划安排，大气污染防治法执法检查报告原定于今年8月常委会会议上听取和审议。

根据《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则》规定，“全国人民代表大会常务委员会会议一般每两个月举行一次；有特殊需要的时候，可以临时召集会议。”实践中，全国人大常委会会议一般在双月下旬举行，有时延至下月上旬。

此前，十二届全国人大常委会就曾于2016年9月、2018年1月两次加开常委会会议，专门处理辽宁拉票贿选案有关问题，审议宪法修正案草案等。

责任编辑：张申